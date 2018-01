Regionalsport Schwarzwald SV Überauchen setzt auf Doppellösung

Frank Albrecht und Sigurd Bickmann gemeinsam auf der Trainerbank

Fußball-Bezirksliga: (daz) Nachdem die in den vergangenen Wochen noch einmal deutlich aktivierte Suche nach einem neuen Trainer keinen Erfolg brachte, setzt der abstiegsbedrohte SV Überauchen in der zweiten Saisonhälfte auf eine Doppellösung auf der Trainerbank. Neben dem bisherigen Cheftrainer Frank Albrecht wird auch Sigurd Bickmann wieder auf der Bank sitzen und die Übungseinheiten leiten. "Wir haben uns bewusst für diese Lösung entschieden, da ein Schnellschuss keinerlei Garantien für Erfolg bringt. Wir haben beide einen engen Draht zur Mannschaft und sind weiterhin vom Klassenerhalt überzeugt, wenn das seit nunmehr fast zweijährige Verletzungspech einmal endet und wir personell alle Spieler an Bord haben", sagt Bickmann. Das Trainer-Duo wird daher in der Vorbereitung auch weitgehend auf Vorbereitungsspiele verzichten, um einerseits keine neue Verletzungen zu riskieren und andererseits alle angeschlagenen Akteuren die Zeit zu geben, sich wieder in die gewohnte Form zu bringen. Für die Saison 2018/19 soll dann ein neuer Trainer in Überauchen verpflichtet werden.