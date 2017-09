Regionalsport Schwarzwald SV Obereschachs Trainer Bibic fordert kühlen Kopf

Landesliga-Aufsteiger peilt gegen SC Markdorf ersten Heimsieg an

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – SC Markdorf (Samstag, 16.30 Uhr). (daz) Dreimal spielte Aufsteiger SV Obereschach bisher auf eigenem Platz und dreimal ging die Elf von Trainer Mario Bibic mit leeren Händen vom Feld. In den letzten Spielminuten oder in der Nachspielzeit gingen regelmäßig sicher geglaubte Punkte verloren.

Am Samstag ist die Zeit reif, um die Negativserie zu beenden. Das ist leichter gesagt als getan. „Markdorf ist unbequemer Gegner und ist in der Lage, jeden Gegner der Liga in Schwierigkeiten zu bringen. Das Torverhältnis von 11:12 sagt schon einiges über diese Mannschaft aus“, warnt Bibic.

Die bisher bescheidene Heimbilanz des Liganeulings wirkt sich bislang noch nicht auf die Psyche der Spieler aus. Im Gegenteil: „Die Stimmung in der Mannschaft ist ausgezeichnet. Wir nehmen das eher als Motivation für Samstag“, sagt Bibic. Um zu bestehen und möglichst dreifach zu punkten, fordert der Coach von seinen Akteuren „kühlen Kopf und Zutrauen in die eigene Stärke“. Seine Elf müsse gegen den kampfstarken Konkurrenten zudem Geduld haben und „auch einmal das eigene Glück erzwingen“.

Offen ist, ob bei Obereschach Roman Riegger im Kader steht. Er musste zuletzt schon nach einer Viertelstunde verletzt vom Platz. Wie schwer diese Verletzung ist, ergab am Donnerstag eine MRT-Untersuchung, auf deren Ergebnis Bibic noch wartet. Angeschlagen sind zudem weiterhin Jannik Lees und Marco Haberer.

Bibic ist sich dennoch sicher, am Samstag eine motivierte Elf auf den Platz zu schicken, die um eine Aufstockung der Punktezahl kämpft. Es sei jetzt einfach an der Zeit, den ersten Heimsieg einzufahren. Bibic: „Wir sind diesem Sieg zuletzt immer nähergekommen. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen.“