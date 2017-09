Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach vs FC Schonach: Ausruhen verboten

Gäste beim Liganeuling in der Favoritenrolle

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – FC Schonach (Sonntag, 15 Uhr). Am 8. Mai 2016 empfing der SV Obereschach zuletzt die Schonacher zu einem Punktspiel. Damals nahmen die Gäste beim 3:1-Sieg in der Bezirksliga alle drei Punkte mit und stiegen in die Landesliga auf. Zwölf Monate später schaffte auch Obereschach den Sprung in die höhere Spielklasse. Nun treffen sich beide Teams erstmals auf Landesliga-Ebene – mit unterschiedlichen Ausgangspositionen. Schonach gewann bisher vier seiner fünf Punktspiele, Obereschach ging am Samstag in Salem erstmals mit drei Zählern vom Platz.

"Schonach hat uns einiges voraus. Die Mannschaft hat sich in der Liga ausgezeichnet etabliert. Sie haben individuell gute Spieler, die Hochgeschwindigkeitsfußball spielen können", sagt SVO-Trainer Mario Bibic. Er hat sich zuletzt einige Gedanken gemacht, wie das Gegenmittel seiner Elf aussehen könnte. "Wir werden uns nicht auf dem Sieg in Salem ausruhen und müssen uns nochmals steigern. Ich bin mir sicher, dass wir alles geben und Lösungen finden werden." Hoffnung machen Bibic die vergangenen zwei Heimspiele gegen Löffingen und Dettingen, als seine Elf keinesfalls schlechter als der Gegner war und etwas unglücklich unterlag.

Bibic wird die Erfolgself aus Salem leicht umbauen müssen. Wolfgang Foot, der in Mannheim studiert, wird im kommenden Halbjahr nur sporadisch zur Verfügung stehen. Bibic hofft, dass Foot an seinem Studienort einen Verein findet, bei dem ein Training möglich ist. Wieder zur Verfügung steht nach seiner Sperre Mike Duffner, möglicherweise auch Jannik Lees, Nailton Heringer und Marco Haberer. Bei dem Trio will Bibic die letzten Trainingseindrücke abwarten. In jedem Fall sieht der Obereschacher Coach bei seiner Elf einen Aufwärtstrend, der vor eigenem Publikum fortgesetzt werden soll.

Schonachs Trainer Enrique Blanco hat beim jüngsten 4:2-Sieg gegen Hilzingen einige Tugenden vermisst, die seine Elf eigentlich auszeichnen. "Wir müssen unsere Passgenauigkeit wieder verbessern, aggressiver in die Zweikämpfe gehen und bei der Laufbereitschaft einige Prozentpunkte draufpacken", fordert Blanco. Er erwartet die Obereschacher sehr kämpferisch. Sollten die Blanco-Schützlinge die Vorstellungen des Trainers umsetzen, ist der Coach zuversichtlich, auch beim Aufsteiger zu punkten. Aber Blanco warnt auch eindringlich: "Wer jetzt glaubt, sich auf den bisherigen zwölf Punkten ausruhen zu müssen, wird sein blaues Wunder erleben. Ausruhen ist verboten."

Blanco kündigt in der Anfangsformation Veränderungen an, hat diese bislang allerdings nur im Mannschaftskreis bekannt gemacht. "Dabei wird es auch bleiben. Schließlich wollen wir das Überraschungsmoment auf unserer Seite haben. Die relativ große Auswahl an guten Spielern gibt dem Trainer einige Möglichkeiten an die Hand. Dass Obereschach möglicherweise durch den ersten Saisonsieg zusätzlich motiviert sein wird, interessiert Blanco nicht. "Sie wären nicht minder motiviert, würden sie bei null Punkten stehen. Mich interessiert allein, wie sich meine Elf präsentiert. Und da ist klar: Wir müssen uns deutlich steigern."