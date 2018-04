Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach vs DJK Villingen: Leistungsgerechte Punkteteilung

1:1 im Landesliga-Derby. Gastgeber spielen 35 Minuten in Unterzahl

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – DJK Villingen 1:1 (0:0). (wh) Von Anfang an war in dem Kellerderby zu sehen, dass es für beide Mannschaften um viel ging. Die DJK versuchte ihr Glück über die Außenpositionen, während Obereschach im Mittelfeld eine Überlegenheit herstellen wollte. Beide Abwehrreihen standen stabil und so waren Torchancen absolute Mangelware.

DJK-Trainer Jan Hirsch sah bei seiner Elf in der Schlussphase der ersten Halbzeit ein kleines Chancenplus. "Wir sind durch einen groben Abwehrfehler in Rückstand geraten. Letztendlich war es ein leistungsgerechtes Unentschieden", so Hirsch. Fabian Schwarz vom Obereschacher Trainer-Team sagte: "In Halbzeit eins war es ein klassisches 0:0-Spiel. Das Spielerische kam etwas zu kurz. Nach der Pause standen wir kompakter und suchten unsere Torchancen. Das Spiel in Unterzahl war für uns nicht glücklich."

Noah Nocht (4.) brachte frühzeitig den Ball im Netz der Villinger unter, aber der Schiedsrichter entschied auf Abseits. In Minute 37 wurde ein Villinger Spieler durch ein Foul gebremst und Jan Sakschewski sah die Gelbe Karte. Ebenfalls wegen einer Abseitsstellung wurde ein Kopfball von Werner an die Querlatte abgepfiffen.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Fahrt auf. Nocht bediente Roman Riegger, der im Mittelfeld den Ball eroberte. Riegger ließ dem Tormann keine Abwehrchance. Nur wenig später hätte bei einem Konter Zimmermann alles klarmachen können, doch er verzog aus aussichtsreicher Position. In Minute 55 sah Sakschewski die Ampelkarte. Die Unterzahl von Obereschach nutzte Villingen. Fatih Avci (73.) dribbelte sich durch und zog aus gut 20 Metern ab. Auf dem holprigen Platz hatte der Schlussmann keine Chance, den Aufsetzer zu parieren. Wenige Minuten später war es der Innenpfosten, der Fischer zur Seite sprang und den Siegtreffer für die DJK verhinderte. Tore: 1:0 (49.) Roman Riegger, 1:1 (73.) Fatih Avci, bes. Vork.: GR Sakschewski (SVO/55.), SR: Faller; ZS: 280.

SV Obereschach: Fischer, Sakschewski, Lees (80. M. Duffner), Re. Riegger, Schreiner, Nocht (90. Effinger), Rottler, Hayn, Zimmermann, T. Duffner (46. Heringer), Ro. Riegger.

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Werner, Laermann, Pfriender (73. Käfer), Zimmermann (57. Reich), Tritschler, Hug, Riesle, Sarr, Avci.