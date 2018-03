Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach verliert deutlich

Aufsteiger unterliegt mit 0:3 bei SG Dettingen-Dingelsdorf

Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – SV Obereschach 3:0 (2:0) – Für die Obereschacher war bei der SG Dettingen-Dingelsdorf nichts zu holen. Durch die Niederlage rutschte der Aufsteiger auf den 14. Tabellenplatz ab.

Die Gastgeber gingen bereits in der 3. Minute in Führung. Büttner traf per Hacke zum 1:0. Dettingen-Dingelsdorf zeigte sich von Beginn an sehr präsent. In der 14. Minute traf Büttner lediglich das Außennetz. Sechs Minuten später ging sein Schuss knapp am langen Pfosten vorbei. In dieser Phase konnte Obereschach nicht wirklich für Gefahr vor dem SG-Gehäuse sorgen. Erstmals eng wurde es in der 38. Minute nach einer Ecke, als Birsner einen Kopfball gerade noch klären konnte. Kurz darauf fiel das 2:0 durch einen 16 Meter-Schuss von Huber.

Obereschach hatte seine bis dahin beste Chance in der 60. Minute, als Rottler im Strafraum frei zum Abschluss kam, den Ball aber weit über das Tor setzte (60.). Stattdessen erzielte Dettingen-Dingelsdorf in der 65. Minute das vorentscheidende 3:0, als SVO-Torhüter Julian Fischer den Ball nicht festhalten konnte und Huber zur Stelle war. Eine Minute darauf verpasste René Riegger eine gute Chance zum Anschlusstreffer. Da auch die SG zwei weitere gute Möglichkeiten nicht nutzen konnte, blieb es beim verdienten 3:0-Sieg der Gastgeber.

Tore: 1:0 (3.) Büttner, 2:0 (41.) Huber, 3:0 (65.) Huber; Schiedsrichter: Natale; Zuschauer: 100

SV Obereschach: Fischer, Storz, Ro. Riegger (77. Hergert), Duffner, Sakschewski (84. Maiwald), Effinger (73. Lees), Rottler, Zimmermann, Re. Riegger, Schreiner , Heyn