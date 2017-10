Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach trumpft auf

Landesliga-Aufsteiger gewinnt in Konstanz 4:1

Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – SV Obereschach 1:4 (0:0). Aufsteiger Obereschach feierte in Konstanz seinen zweiten Saisonsieg und darf durchatmen. Glück hatten die Gäste nach einer halben Stunde, dass der Schuss von Felske auf der Brust eines Verteidigers landete. Glück hatten auch die Gastgeber, als Gästespieler Mike Duffner sah, dass der SC-Torwart weit vor seinem Tor stand und sein Fernschuss aus gut 30 Metern am Lattenkreuz landete.

Nach dem Seitenwechsel blieben die SC-Angriffe zu ungenau. Nach einem Eckball gingen die Gäste in Führung. Njie verlängerte den auf den kurzen Pfosten gespielten Ball per Kopf ins lange Eck. Kurz darauf hatte Zimmermann die Chance zum 0:2. Sein Flachschuss ging knapp am linken Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite schoss Grimm aus kurzer Distanz über das Tor.

Njie bereitete danach das 0:2 vor. Er setzte sich auf der rechten Angriffsseite entscheidend durch und seine Vorlage verwertete Sakschewski. Nur drei Minuten später nutzte Storz den Schockzustand des SC und erhöhte nach gelungenem Kombinationsspiel auf 0:3. Kurze Hoffnung keimte bei den SC-Anhängern auf, als nur ein paar Minuten später Grimm mit einem „Wembley-Tor“ verkürzte. Doch die besseren Möglichkeiten waren in der restlichen Zeit beim Gast zu sehen. Sakschewskis Kopfball nach einem Freistoß landete an der Latte. Njie machte mit einem Flachschuss von der rechten Strafraumseite ins linke Eck die Sache für die Gäste klar. Tore:0:1 (58.) Njie, 0:2 (70.) Sakschewski, 0:3 (73.) Storz, 1:3 (77.) Grimm, 1:4 (84.) Njie; Schiedsrichter: Brudek (Rastatt); Zuschauer: 100.

SV Obereschach: Fischer, Storz, Njie, M. Duffner (75. Hayn), Sakschewski, Heringer, Yildiz (88. Bartler), Zimmermann, T. Duffner, Re. Riegger, Schreiner.