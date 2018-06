Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach reist mit dem Ringzug an

SV Obereschach reist mit dem Ringzug an

DJK Donaueschingen spielt im Landesliga-Derby gegen das Tabellenschlusslicht

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – SV Obereschach (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Auch wenn es tabellarisch für beide Mannschaften um nicht mehr viel geht, bleiben einige kleine Ziele, die es zu erreichen gilt. In jedem Fall verspricht das Derby etwas mehr als nur lauen Sommerfußball. Was zwischen beiden Teams möglich ist, zeigte das Vorrundenspiel, als sich die Donaueschinger in einem wahren Torspektakel mit 5:4 durchsetzten.

„Wir wollen die Marke von 50 Punkten knacken und das ist mit einem Unentschieden nicht zu schaffen. Deshalb werden wir auf Sieg spielen“, kündigt DJK-Trainer Olaf Kurth an. Bei den Gastgebern fehlen Berkay Cakici, Andreas Albicker und Benedikt Ganter. Dafür stehen Stefan Heitzmann, Stephan Ohnmacht und Eric Raab wieder zur Verfügung. Kurth wird versuchen, mit der stärksten Mannschaft zu beginnen. „Ich glaube nicht, dass die Gäste nur zu einem lockeren Saisonausklang zu uns kommen. Sie wollen sich mit dem vierten Auswärtssieg aus der Liga verabschieden“, fügt Kurth an. Für seine Elf sollte es indes Motivation genug sein, den sechsten Platz zu verteidigen, der nach dem schwachen Saisonstart einigermaßen versöhnlich wäre.

Die Obereschacher haben ihren Reisebus abgesagt und werden mit dem Ringzug anreisen, auch weil die Gäste nach der Partie gemeinsam mit den Donaueschingern den Saisonausklang feiern wollen. „Wir haben sehr gute Beziehungen zu dem Verein. Die wollen wir nach dem Spiel pflegen“, sagt Alexander Lees vom Obereschacher Trainer-Team. Für seine Mannschaft gelte es, sich bei einem heimstarken Gegner mit einem achtbaren Ergebnis aus der Liga zu verabschieden. Lees: „Wir wollen noch mal Spaß haben und im letzten Landesligaspiel ein guter Gegner sein.“

Möglicherweise kehrt Tom Duffner wieder ins Obereschacher Team zurück. Duffner (Pfaffenweiler) wird die Elf nach der Saison ebenso verlassen, wie Yannic Haag (DJK Villingen). Auch der Abgang von Oguzhan Yildiz zeichnet sich ab. Drei, vier Neuzugänge, darunter Benedikt Laufer aus der A-Jugend der SG Mönchweiler, sollen kommen.