Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach hat gute Erinnerungen

Richtungsweisende Partie für Bibic-Elf zu Hause gegen Salem

Fußball, Landesliga: SV Obereschach – FC Rot-Weiß Salem (Sonntag, 15 Uhr). (jsi) Seit dem jüngsten 0:3 bei der SG Dettingen-Dingelsdorf stehen die Obereschacher auf dem drittletzten Tabellenplatz, der die direkte Rückkehr in die Bezirksliga bedeuten würde.

SVO-Trainer Mario Bibic will im Vorfeld der Partie nichts von einem „Sechs-Punkte-Spiel“ wissen. „Auch gegen Salem gibt es nur drei Zähler zu holen. Wir haben ein wichtiges Spiel vor der Brust, aber was entscheidend ist, alles selbst in der Hand“, sagt er und fügt an: „Wir haben zwei Spiele weniger ausgetragen als der Großteil der Liga. Unser Ziel ist es, in den verbleibenden Partien das Maximum herauszuholen. Meine Spieler und ich nehmen den Kampf an.“

An das Hinspiel in Salem hat Bibic gute Erinnerungen. „Wir haben dort unseren ersten Landesliga-Sieg geholt und gut gespielt“, erklärt der Obereschacher Coach, fährt aber fort: „Dieses Spiel hat aber auch gezeigt, dass die Salemer nie aufgeben und Attribute wie Kampfgeist, Moral und Charakter verkörpern.“

Trainings- und Platzbedingungen in Obereschach sind nach Aussage von Bibic derzeit „suboptimal“. Diesen Umstand möchte der Fußballlehrer jedoch nicht als Ausrede nehmen. Bibic weiter: „Nichtsdestotrotz wird es bei den momentanen Platzverhältnissen schwierig werden, unser Spiel durchzuziehen. Wir sind eine Mannschaft, die kombinieren will.“ Wird der Rasenplatz von der Stadt nicht freigegeben, ist eine Austragung auf dem Hartplatz möglich.

Gegen Salem sind Nailton Heringer und Janik Lees wieder eine Option. Wolfgang Foot fehlt studienbedingt, Oguzhan Yildiz ist gesperrt. Tom Duffner und Marco Haberer sind verletzt.