Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach dicht vor Überraschung

Landesliga-Aufsteiger verliert in Pfullendorf knapp

Fußball-Landesliga: SC Pfullendorf – SV Obereschach 3:2 (1:1) Obereschach war bemüht, sich für die 0:7-Pleite gegen Furtwangen in der Vorwoche zu rehabilitieren und machte dem Favoriten das Leben schwerer als gedacht. Behr (10.) traf zunächst den Pfosten. Aufregung gab es sieben Zeigerumdrehungen später, als Sakschewski nach einem Luftzweikampf auf Huber fiel und der Schiedsrichter Elfmeter gab. Werne verwandelte kompromisslos zum 1:0 (16.). Nach einem Konter stürmte Tom Duffner (22.) frei auf Willibald im Pfullendorfer Kasten zu, scheiterte aber. Ungewohnt viele Fehler schlichen sich in das Spiel beider Mannschaften ein. Schließlich drang Zimmermann in den SCP-Strafraum ein und Rene Riegger bestrafte die zu passiv agierende Abwehr des Gastgebers mit dem 1:1.

Pfullendorf wurde nach der Pause offensiver. Doch zur allgemeinen Überraschung gingen die Gäste in Führung, nachdem sich SCP-Schlussmann Willibald bei einem Distanzschuss einen schweren Lapsus erlaubte, sodass Roman Riegger (49.) aus kurzer Distanz zum 1:2 abstaubte. Nur drei Zeigerumdrehungen später fiel der Ausgleich. Abdulahad zirkelte einen Freistoß aus 22 Metern maßgenau in den Winkel des Tores. Ein Traumtor. Die Offensivbemühungen der Gastgeber wurden noch zwingender, doch das Spiel blieb offen. Fast hätte Obereschach zwölf Minuten vor Schluss getroffen. Nach einem Freistoß von Hayn von der Mittellinie legte Sakschweski quer auf Njie, doch der traf das Aluminium des Tores. Mit einem Fernschuss gelang Gruler das 3:2. Tore: 1:0 (16./FE) Werne, 1:1 (45.) Re. Riegger, 1:2 (49.) Ro. Riegger, 2:2 (52.) Abdulahad, 3:2 (82.) Gruler – SR: Gehring (Biberach); ZS: 250.

SV Obereschach: Haag, Sakschweksi, Hayn, Heringer, Rottler, T. Duffner (75. Lees), Zimmermann, M. Duffner, Re. Riegger, Ro. Riegger (63.Njie), Storz.