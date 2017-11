Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach bricht den Bann

Landesligist gelingt erster Heimsieg. Überraschender 2:1-Erfolg gegen Spvgg. F. A. L.

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – Spvgg. F. A. L. 2:1 (0:0). (wh) Die ersten Heimpunkte für den SV Obereschach sind eingefahren. In einem hart umkämpften Spiel auf schwerem Boden gelang dem Gastgeber ein wichtiger Sieg im ersten Rückrundenspiel. Der Gast vom Bodensee hatte mit dem ungewohnten Sandplatz einige Mühe. Der Platz wurde vom Schiedsrichter als gut bespielbar eingestuft. Allerdings musste Dominik Schätzle das Spiel nach einer guten Stunde wegen starkem Schneefall für zehn Minuten unterbrechen.

Der Gast hatte nach einer Kopfballserie die ersten Chancen zur Führung. Die gut agierende SVO-Abwehr hielt dem Druck stand. Nach einer Viertelstunde ergriff der Gastgeber die Initiative. Da die Gäste hoch standen, ergaben sich Möglichkeiten für Entlastungsangriffe.

In Minute 49 stand Burgenmeister im Strafraum frei, schoss einen Obereschacher Verteidiger an und von da ging der Ball über die Linie. Obereschach glich Sekunden später aus. Nach dem Anspiel kam der Ball nach einer Kombination zu Roman Riegger, dem das 1:1 gelang. Wieder nur Sekunden später fiel gar das 2:1. Jan Sakschewski donnerte den Ball aus 20 Metern in die Maschen. Zuvor hatten Tom Duffner und Roman Riegger erfolglos versucht, den Torhüter der Gäste zu überraschen.

Nach der schneefallbedingten Unterbrechung rannten die Gäste enorm an, blieben aber ohne zwingende Torchancen. Obereschach feierte damit den ersehnten ersten Heimsieg, den Spielführer René Riegger am Abend zuvor auf der Sportparty angekündigt hatte. Tore: 0:1 (49.) M. Burgenmeister, 1:1 (50.) Roman Riegger, 2:1 (54.) Sakschewski, SR: Dominik Schätzle; ZS: 180.

SV Obereschach: Fischer, M. Duffner, Sakschewski, Zimmermann, Lees (71. Yildiz), Re. Riegger, Schreiner, Storz, Hayn, T. Duffner, Ro. Riegger.