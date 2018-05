Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach: "Wir wollen und werden gewinnen"

Heimspiel gegen Überlingen

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – FC Überlingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Ein Jahr nach dem Aufstieg steht für den SV Obereschach das zunächst einmal letzte Landesliga-Heimspiel an. Der Weg führt zurück in die Bezirksliga, doch zum Abschied vor eigenem Publikum haben sich die Obereschacher viel vorgenommen. „Wir wollen uns auf jeden Fall mit einem Sieg von unseren Fans verabschieden. Die Stimmung in den Trainingseinheiten war sehr gut. Wenn wir das umsetzen, werden wir auch gewinnen“, macht Alexander Lees vom Trainerteam deutlich.

Sollte Obereschach tatsächlich ein Erfolg gelingen, wäre es der erste Sieg in der Rückrunde. Obereschach geht zudem mit besten Erinnerungen in die Partie, gelang doch ausgerechnet am 11. November des vergangenen Jahres in Überlingen ein 3:2-Erfolg. Einer von drei Auswärtssiegen. „Für unseren Tabellenstand haben wir in der Mannschaft eine gute Atmosphäre. Wir trainieren gut und sind weiterhin hoch motiviert“, ergänzt Lees. Dementsprechend haben die Trainer auch personell einige Möglichkeiten. Ausfallen wird der verletzte Patrick Fleig.

Nur zu gern möchten die Gastgeber einmal ohne Gegentreffer bleiben. Vor allem weil es zuletzt gegen den FC 08 Villingen II zum 100. Mal im eigenen Kasten einschlug. Lees: „Die Landesliga-Saison war für uns alle eine schöne Erfahrung. Wir nehmen viele positiven Erkenntnisse mit, freuen uns aber auch schon wieder auf die Bezirksliga, in der wir eine gute Rolle spielen wollen.“.