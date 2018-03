Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach: Völlig unterschiedliche Halbzeiten

Heimspiel gegen Salem mit 0:2 verloren

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – FC Rot-Weiß Salem 0:2 (0:1) – (wh) Der Gast vom Bodensee begann furios und hatte schon in der ersten Spielminute eine Chance. Obereschach hielt dagegen und kam in der dritten Minute zum ersten Eckball. Das Bemühen um einen konstruktiven Spielaufbau war beim Gastgeber erkennbar, jedoch die Zuspiele in die Spitze fanden selten einen Abnehmer.

Nach elf Minuten kam Salem nach einem Befreiungsschlag kurz vor dem Obereschacher Strafraum etwas glücklich an den Ball. Über zwei Stationen traf der aufgerückte Gütt aus kurzer Distanz zum 0:1.

Nach 15 Minuten Spielzeit forderte der Gast einen Elfmeter, doch der Schiedsrichter hatte die Situation genau gesehen und anders entschieden. In der 22. Minute war es Salems Senn, der nach einem Freistoß den Ball am rechten Torwinkel vorbei schlenzte. Immer wieder versuchten die Obereschacher den Ball nach vorne zu bringen, aber die erhofften Torchancen blieben Mangelware. Der Versuch, spielerisch zum Erfolg zu kommen, kam dem Gegner gerade recht.

In der zweiten Halbzeit kamen bei den Gastgebern für die angeschlagenen Yildiz, Rottler und Duffner drei neue Spieler. Dies machte sich in einem druckvollerem Spiel nach vorne bemerkbar. Heringer, Hayn und Storz hatten bis zur 58. Minute den jetzt verdienten Ausgleich auf dem Fuß bzw. Kopf. Salem lebte nur noch von Einzelaktionen, verteidigte aber geschickt das Tor.

Das Spiel nahm nun an Härte zu. Doch dank eines souveränen Schiedsrichters blieb es bis zum Schluss ruhig. Nachdem Obereschach alles nach vorne geschmissen hatte, gelang Salem durch Gut das 0:2 nach einem Eckball.

Tore: 0:1 (11.) Gütt, 0:2 (92.) 0:2 Beck; ZS: 190; SR: Heilig (Erzingen)

SV Obereschach: Fischer, Duffner (46. Heringer), Sakschewski, Zimmermann, Re. Riegger, Schreiner, Rottler (46. Effinger), Storz, Hayn, Ro. Riegger, Yildiz (46. Lees).