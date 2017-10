Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach: Ein besonderer Tag für den Aufsteiger

Landesliga-Neuling spielt beim SC Pfullendorf

Fußball-Landesliga: SC Pfullendorf – SV Obereschach (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Eine ganz besondere Dienstreise liegt vor den Spielern, Trainer, Verantwortlichen und Zuschauern des SV Obereschach. Noch vor wenigen Jahren spielte Pfullendorf in der Regionalliga und Obereschach in der Kreisliga. Ein Punktspiel zwischen beiden Teams schien undenkbar. Doch am 21. Oktober 2017 treffen sich beide Vereine in der gleichen Liga. „Daraus schöpfen wir unsere Motivation. Für alle meine Spieler wird es ein tolles Erlebnis werden“, ist sich Obereschachs Trainer Mario Bibic sicher.

Die jüngste 0:7-Heimpleite gegen Furtwangen wurde in Obereschach ausführlich ausgewertet, scheint aber auch im Linzgau angekommen zu sein. „Ich weiß, dass Pfullendorf die drei Punkte gegen uns als sicher eingeplant hat. Ich kann das verstehen, denn diese Mannschaft ist ein Aufstiegsfavorit und exzellent für die Liga besetzt“, ergänzt Bibic. Die Obereschacher nehmen die Außenseiterrolle dankbar an. „Alles andere wäre auch Augenwischerei. Für mich ist wichtig, dass wir Pfullendorf ein Spiel abliefern, nachdem wir unabhängig vom Ausgang zufrieden vom Platz gehen und uns in die Augen sehen können“, fügt Bibic an.

An einen oder gar drei Punkte zu glauben ist im Vorfeld eher unrealistisch, jedoch haben schon unzählige Fußballspiele gezeigt, dass an einem Tag auch einmal der ganz große Favorit stolpern kann.

Bibic bezeichnet die jüngste Trainingswoche als gut. Die Mannschaft habe intensiv an ihren Fehlern gearbeitet. Aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen muss der Übungsleiter in Pfullendorf allerdings auf einigen Positionen umbauen. Gute Chancen auf einen Startelf-Einsatz darf sich wohl Niklas Rottler machen, der gegen Furtwangen eingewechselt einen guten Eindruck hinterließ.