Regionalsport Schwarzwald SV Obereschach: Die Zeit ist reif

Schwarzwälder Neuling will im Aufsteiger-Duell gegen den FC Hilzingen den ersten Heimsieg feiern

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – FC Hilzingen (Sonntag, 15 Uhr). (daz) Fünfmal trat Aufsteiger Obereschach bisher auf eigenem Platz an und fünfmal setzte es Niederlagen. Gegen den Mitaufsteiger scheint die Zeit reif, dies zu ändern, zumal Hilzingen in sechs Auswärtsspielen nur einen Zähler eroberte. Es ist gleichzeitig das Duell der beiden Bezirksliga-Meister aus der vergangenen Saison, die sich den Ligaerhalt auf die Fahnen geschrieben haben.

„Natürlich steckt so eine schlechte Serie immer in den Hinterköpfen. Wir sollten uns aber deswegen nicht verrückt machen. Ich habe Hilzingen zweimal gesehen und weiß, wo wir ansetzen müssen“, sagt Obereschachs Trainer Mario Bibic. Er hofft auf das Spielglück, nachdem seine Elf schon oft in den letzten Minuten noch einen Gegentreffer kassierte. „Wir müssen dieses Glück auch mal erzwingen. Ich glaube fest an unsere Mannschaft. Der Knoten muss jetzt platzen“, ergänzt Bibic. Er sieht den größeren Druck bei den Gästen, die zwei Zähler weniger auf dem Konto haben und zuletzt beim FC 08 Villingen II neun Gegentreffer kassierten.

Möglicherweise wird Bibic komplett auf jene Elf setzten, die sich zuletzt bei der 2:3-Niederlage in Pfullendorf achtbar aus der Affäre gezogen hat. Da stand Yannic Haag für den gesperrten Julian Fischer zwischen den Pfosten. Fischer ist nun wieder frei und will spielen. Wem der Trainer letztlich das Vertrauen schenkt, steht wohl noch nicht fest. „Wir können uns auf beide verlassen. Ich werde auf meinen Bauch hören und dann eine Entscheidung treffen“, kündigt der SVO-Coach an.