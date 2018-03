Regionalsport Schwarzwald SV Hinterzartens Trainer Kay Ruf: Ich hatte mit mehr Gegenwehr gerechnet

19. Spieltag in der Kreisliga A 2 im Rückblick

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: In dieser Staffel fanden lediglich drei Spiele statt. Fünf weitere Partien fielen der winterlichen Witterung zum Opfer.

Der SV Hinterzarten um Spielertrainer Kay Ruf setzte sich zuhause deutlich mit 7:0-Toren gegen den SV Göschweiler durch. Dem Coach zufolge ist der Kantersieg an mehreren Faktoren festzumachen. „Die Enttäuschung nach dem 0:1 in Gündelwangen war groß. Meine Spieler waren auf Wiedergutmachung aus und die Niederlage trieb den Ehrgeiz nach oben“, erklärt Ruf und fügt an: „Natürlich hat uns die frühe Führung auch geholfen und wir gewannen dadurch an Sicherheit.“ Bereits nach zwei Minuten hatte Jona Schuler den Gastgeber in Führung gebracht. Ruf hatte von der Seitenlinie aus nie das Gefühl, dass es gegen Göschweiler eng werden könnte. „Ich hatte, ehrlich gesagt, mit einer größeren Gegenwehr gerechnet, da der Gegner den ein oder anderen guten Spieler in seinen Reihen hat“, sagt er. Hinterzarten habe verdient gewonnen, während der Gast nicht viel entgegenzusetzen hatte, so der Hinterzartener Übungsleiter. Kevin Steiert verletzte sich nach einem Foulspiel und wird zwei bis drei Wochen fehlen. Ruf: „Sein Fuß ist blau und geprellt.“

Der Matchplan des SV Göschweiler musste bei der 0:7-Klatsche bereits früh verworfen werden, wie Trainer Andrzej Cytacki verrät. „Durch das schnelle Gegentor wurden unsere Pläne durchkreuzt. Ziel war es, lange das 0:0 zu halten. Mit zunehmender Spieldauer wollten wir auf unsere Chance warten“, sagt er. Hinterzarten sei vor allem spielerisch sehr stark gewesen. Auch hätten die Hausherren Cytacki zufolge gut über außen gespielt und den Ball mit schnellen Kontakten laufen lassen. Selbst wenn nach dem 0:2-Rückstand zur Pause noch Hoffnung auf Zählbares bestanden hätte, wurde diese in Durchgang zwei durch das schnelle 0:3 in Minute 52 zunichte gemacht. Was dann folgte, war ein Hinterzartener Schützenfest. Durch das 0:7 ließ Göschweiler die Möglichkeit, näher an die Nichtabstiegsplätze heranzurücken, ungenutzt. Mit 59 Gegentreffern stellt die Mannschaft zudem die schlechteste Abwehr der Liga. Zur Personalsituation meint Cytacki: „Wir haben derzeit viele Verletzte, darunter auch unseren Torhüter, der vermutlich einen Schlüsselbeinbruch erlitt. Dazu kommen mehrere Spieler, die weiterhin ausfallen.“

Der SSC Donaueschingen profitiert zumindest vorerst vom Spielausfall des FC Bräunlingen und ist nun der neue Tabellenzweite. Durch einen 3:0-Heimsieg gegen den SV Gündelwangen nahm die Elf von Trainer Thomas Minzer die Rolle des Verfolgers Nummer eins von Hinterzarten ein. „In der ersten Halbzeit waren wir zwar überlegen, aber nur 1:0 vorn. Wir hatten die Partie im Griff, versäumten es jedoch, auf 2:0 zu erhöhen. Die Chancen waren da“, so der Donaueschinger Fußballlehrer, der ergänzt: „Gündelwangen operierte mit langen Bällen und kam über den Kampf. Der große Platz kam uns eher entgegen als dem Gegner.“ Was seine Mannschaft spielerisch zeigte, stimmte Minzer froh. Auch taktisch habe das Team alles umgesetzt. Nach 28 Minuten musste Serhat Özyildirim angeschlagen vom Platz. Minzer gibt jedoch Entwarnung: „Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme und nichts Ernsteres.“

Mit einem 2:2-Remis trennte sich der FC Löffingen II vom FC Lenzkirch. Bei Stefan Löffler, Trainer der Löffinger Reserve, überwiegt die Enttäuschung über die Punkteteilung. „Eigentlich bin ich damit nicht zufrieden. Wir haben Lenzkirch die Tore nahezu geschenkt und den Gegner mit eigenen Fehlern in die Partie zurückgeholt“, ärgert er sich. Außerdem habe Löfflers Team aussichtsreiche Chancen auf weitere Treffer vergeben. Löffingen lag bereits mit 2:0 in Führung, ehe die Gäste in der Schlussphase zurückschlugen. Löffler: „In den ersten 60 Minuten traten meine Jungs so auf, wie ich es mir vorgestellt hatte. Danach wurde nur noch mit langen Bällen gespielt und auch in den Zweikämpfen ließen wir nach.“