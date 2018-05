vor 15 Stunden SK Regionalsport Schwarzwald SV Geisingens Trainer Marijan Tucakovic: „Wir sind heiß auf die Landesliga“

Nur zwei Jahre nach dem Aufstieg aus der Kreisliga A feierte der SV Geisingen die Meisterschaft in die Bezirksliga. Erstmals überhaupt spielt der 1926 gegründete Verein in der kommenden Saison in der Landesliga. Der SÜDKURIER sprach mit Spielertrainer Marijan Tucakovic über die rasante Entwicklung und die nächsten Ziele.