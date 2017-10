Regionalsport Schwarzwald SV Geisingen übernimmt Tabellenführung

13. Spieltag der Bezirksliga Schwarzwald. Hoher Heimsieg für Hochemmingen

Fußball-Bezirksliga: FC Gutmadingen – SV TuS Immendingen 3:2 (2:2). In einer abwechslungsreichen Partie erwischte Immendingen den besseren Start. Marcel Winkler traf mit der ersten Chance der Gäste nach zehn Minuten zum 0:1. Gutmadingen war danach aktiver. Claudius Hirt egalisierte nach knapp einer halben Stunde das Ergebnis, ehe Mario Köhler die Gäste nur wenig später wieder in Führung schoss. In Minute 39 stellte Torjäger Manuel Huber erneut auf Gleichstand. In der zweiten Hälfte waren dann die Gastgeber Herr im Haus. Mit viel Ballbesitz dominierten die Gutmadinger, obwohl in Unterzahl, zwar das Geschehen, der letzte Pass wollte aber nicht gelingen. Bis zur 89. Minute, als Ahmet Keysan mit dem Vollspann in die kurze Ecke schoss. Nach dem offenen Schlagabtausch in Hälfte eins und der Gutmadinger Dominanz im zweiten Abschnitt ist der Heimsieg verdient. Tore: 0:1 (10.) Winkler, 1:1 (28.) Hirt, 1:2 (35.) Köhler, 2:2 (39.) Manuel Huber, 3:2 (89.) Keysan. ZS: 200. SR: Peter Becker (Hinterzarten). Bes. Vork.: Gelb-Rot Benjamin Huber (75./FCG).

FC Dauchingen – SV Hölzlebruck 2:2 (1:1). Die Dauchinger gingen stark ersatzgeschwächt in die Partie. In den ersten 30 Minuten plätscherte das Spiel vor sich hin. Erst kurz vor der Pause wurde es besser, als Alexander Winter mit der ersten Chance der Gäste zum 0:1 traf. Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte glich Marcel Geiger nach Flanke von Christian Mauer mit einem schönen Abschluss zum 1:1 aus. In der zweiten Hälfte schien Dauchingen auf der Siegerstraße. Nach 67 Minuten sprang der Ball einem Hölzlebrucker Verteidiger an die Hand, den fälligen Elfmeter verwandelte Dominic Binder zum 2:1. Danach gaben die Gastgeber das Spiel aus der Hand. Patrick Koch erzielte in der Schlussphase den verdienten Ausgleich, die Gäste hatten sogar noch gute Chancen auf den Siegtreffer. Tore: 0:1 (40.) Winter, 1:1 (45.+2) Geiger, 2:1 (67.) Binder, 2:2 (79.) Koch. Zuschauer: 70. Schiedsrichter: Maximilian Schreiber (Bonndorf).

FC Hochemmingen – FV Marbach 5:0 (1:0). Die Hochemminger hatten das Spiel über die komplette Dauer im Griff und ließen den Gästen kaum Torchancen. Nach einer halben Stunde zahlte sich die Überlegenheit aus. Pascal Heinig wurde steil geschickt und verwandelte locker zum 1:0. Das 2:0 kurz nach der Pause erzielte Julian Künstler nach einer Ecke aus dem Gewühl heraus. Danach war der Widerstand der Marbacher gebrochen. Innerhalb von zwölf Minuten legten die Gastgeber dreifach nach. Zuerst staubte Stratios Chatziioannidis ab, dann schloss er von links platziert ins lange Eck ab. Den Schlusspunkt setzte erneut Julian Künstler mit einem herrlichen Schlenzer von der rechten Seite. Tore: 1:0 (34.) Heinig, 2:0 (50.) Künstler, 3:0 (67.) Chatziioannidis, 4:0 (73.) Chatziioannidis, 5:0 (79.) Künstler. ZS: 60. SR: Aykut Demiral (Bräunlingen).

TuS Bonndorf – SG Riedöschingen/Hondingen 3:0 (2:0). Bonndorf war von Beginn an besser. Jannik Thurau sorgte bereits nach acht Minuten für das 1:0, als er bei einer Ecke am höchsten stieg und einköpfte. In der Folge vergaben die Gastgeber durch Thurau, Modispacher und Ketterer weitere gute Chancen. Niklas Bernhart wurde nach 38 Minuten per langem Ball bedient und vollendete zum 2:0. Mit einem weiteren langen Ball wurde in der Schlussphase Benjamin Schönle auf die Reise geschickt. Schönle spitzelte das Spielgerät am Torwart vorbei, Fabian Benz schob zum Endstand ein. Die Gäste fanden offensiv kaum statt. Bis auf einen Fernschuss in der zweiten Halbzeit war die SG harmlos. Tore: 1:0 (8.) Thurau, 2:0 (38.) Bernhart, 3:0 (86.) Benz. ZS: 150. SR: Stefan Schmidt (Blankenloch).

SV Überauchen – SV Geisingen 1:6 (0:2). Klare Sache in Überauchen. Die Gäste waren von Beginn an deutlich besser. Luca Arceri eröffnete nach 16 Minuten den Torreigen. Ein Eigentor kurz vor der Pause erhöhte den Spielstand auf 0:2. Nach der Pause war Überauchen im Spiel und erarbeitete sich Chancen. Folgerichtig verkürzte Pascal Stoll zum 1:2. Die Drangphase der Überauchener währte nur wenige Minuten, bis Peter Ochs den alten Abstand wiederherstellte. Danach hatte Geisingen leichtes Spiel. Zwei Elfmetertore von Ivan Brozovic und der zweite Treffer von Luca Arceri führten zum Kantersieg. Tore: 0:1 (16.) Arceri 0:2 (39.) ET, 1:2 (58.) Stoll, 1:3 (61.) Ochs, 1:4 (68.) Brozovic (FE), 1:5 (82.) Brozovic, 1:6 (86.) Arceri. ZS: 80. SR: Adnan Dracic (Villingen).

FV Tennenbronn – FC Pfaffenweiler 1:1 (0:0). Das Geschehen spielte sich über weite Strecken auf schwachem Niveau ab. Beide Teams spielten sich wenige Chancen heraus. Mit dem ersten Treffer wurde das Spiel intensiver. In Minute 81 staubte der gerade eingewechselte Florian Borho aus kurzer Distanz zum 1:0 ab. Die Freude über den vermeintlichen Siegtreffer hielt nicht lange, da die Gäste spät zurückschlugen. Einen Freistoß von rechts trat Felix Ohlhauser flach in den Strafraum. Der Ball flog an allen Spielern vorbei in die lange Ecke. Unterm Strich ist das 1:1 ein gerechtes Resultat. Tore: 1:0 (81.) Borho, 1:1 (89.) Ohlhauser. ZS: 150. SR: Valentin Brugger (Simonswald).