Regionalsport Schwarzwald SV Aasen und SG Kirchen-Hausen in der Favoritenrolle

SV Aasen und SG Kirchen-Hausen in der Favoritenrolle

In der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, zeichnet sich eine spannende Rückrunde ab

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: In dieser Staffel ist im Kampf um die Meisterschaft eine heiße Rückrunde zu erwarten. Herbstmeister SV Aasen und der schärfste Verfolger, SG Kirchen-Hausen, sind auf Kurs und nehmen die Favoritenrolle ein. Mit dem Tabellendritten SG Aulfingen/Leipferdingen sowie den weiteren Verfolger SG Unadingen/Dittishausen und dem FC Wolterdingen liegen weitere Teams auf der Lauer.

„Wir wollen die Tabellenführung verteidigen und streben den Titelgewinn an,“ ist das Spielertrainer-Duo vom SV Aasen, Johnny Cano Rua und Matthias von Grafenstein, von der Leistungsstärke ihrer Mannschaft überzeugt. Mit einem Spiel mehr beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten bereits fünf Punkte. „Unser Team hat in der Vorbereitung voll mitgezogen und wird topfit in die Rückrunde starten,“ baut Abwehrchef und Spielertrainer Johnny Cano Rua auf die eingespielte Mannschaft.

Mit bisher nur einer Niederlage strahlt auch der Tabellenzweite SG Kirchen-Hausen großes Selbstvertrauen aus. „Wir wollen den direkten Aufstieg schaffen“, traut Trainer Christian Kraus seinem Team einges zu. „Nach einer intensiven Vorbereitung nehmen wir den Kampf um die Meisterschaft an“ baut der ehrgeizige Coach auf den angriffsstärksten Kader in dieser Spielklasse. Mit 32:9 Treffern verfügt die Spielgemeinschaft über das aktuell beste Torverhältnis. Mit einem 7:0-Testspielsieg gegen den gleichklassigen NK Zagreb Villingen wurde das spielerische Potenzial unterstrichen. Mit Außenstürmer Mike Weinmann vom SV Wurmlingen wurde in der Winterpause die Offensive weiter verstärkt. Zum Rückrundenstart steht am 25. März mit dem Lokalderby beim Tabellennachbarn SG Aulfingen/Leipferdingen gleich eine richtungsweisende Partie auf dem Programm.

Eine Überraschung kann dem Tabellenfünften FC Wolterdingen zugetraut werden. Mit nur einem Punkt Rückstand auf Rang zwei steht das Team von Trainer Luis Concalves in Lauerstellung. Mit Mario Machago und Furkan Tasdemier (beide FC Bräunlingen) sowie dem vereinslosen Tim Neumann und dem slowakischen Neuzugang Boris Gaudusch gewann der Spielerkader in der Winterpause dank vier Verstärkungen weiter an Qualität. „Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen unsere Leistungen von der Vorrunde bestätigen,“ hält Coach Luis Concalves den Ball dennoch flach.

Auch die SG Unadingen/Dittishausen darf man als Tabellenvierten nicht abschreiben. Nach tollem Saisonstart und langwöchiger Tabellenführung war das Team von Trainer Thomas Wolf von großem Verletzungspech geplagt und fiel auf den vierten Platz zurück. Zum Nachholspiel am 25. März beim SV Mundelfingen will man sich wieder in alter Stärke präsentieren.

Hinter den Erwartungen blieben bislang Kreisliga A2-Absteiger SV Mundelfingen sowie der Traditionsverein TuS Blumberg zurück. Mit zwölf und elf Punkten stehen sie im Niemandsland und waren nicht nur für die Fans eine große Enttäuschung. Der FC Gutmadingen II mit vier Punkten sowie der FC Grüningen mit null Zählern zieren abgeschlagen das Tabellenende. Von ihnen sind auch in der Rückrunde keine Wunderdinge zu erwarten.