Regionalsport Schwarzwald SSVg Brigachtal geht erneut leer aus

Bundesliga-Schützen unterliegen Prittlbach mit 1:4 und bleiben auf einem Abstiegsplatz

Luftgewehrschießen, 1. Bundesliga: SSVg Brigachtal – SV Germania Prittlbach 1:4 – Wie bereits im Vorfeld befürchtet, gab es für die Brigachtaler Bundesligaschützen in Vöhringen keine Punkte. Während Prittlbach vor den letzten vier Wettkämpfen ungeschlagen an der Tabellenspitze für den Finaleinzug planen kann, steckt Brigachtal auf dem vorletzten Tabellenplatz fest und muss ernsthaft um den Klassenerhalt zittern.

Einmal mehr fehlte den Brigachtalern das nötige Wettkampfglück. Peter Sidi musste sich im Top-Duell gegen Isabelle Straub (396:397) mit einem Ring Differenz geschlagen geben. Noch knapper ging es im dritten Duell zwischen der Brigachtalerin Silvia Rachl und Anna-Lena Kinateder zu. Nach einem 393:393-Unentschieden musste sich Rachl im Stechen mit 9:10 geschlagen geben. So sicherte allein Selina Gschwandtner (391:388) gegen Julia Bauer im zweiten Duell einen Punkt für Brigachtal. „So knappe Niederlagen sind bitter. Mit etwas Glück machen wir da drei Punkte“, sagte Brigachtals Trainer Alain Guignard.

Hinter den Erwartungen blieben die beiden anderen Brigachtaler Schützen Natalie Loser und Markus Sackner. Loser hatte mit 385 Ringen gegen Sebastian Franz (393) keine Chance. Übernervös agierte Sackner bei seinem Saisondebüt in der Eliteliga. Mit 381 Ringen war auch er gegen Yvonne Jaeckel (393) chancenlos.

Mit 2:12-Punkten gehen die Brigachtaler in die letzten vier Wettbewerbe. In zwei Wochen heißen die Gegner Vöhringen (10:4 Punkte) und Coburg (6:8). „Wir brauchen noch mindestens drei Siege, um eine realistische Chance zu haben“, hat Guignard ausgerechnet. In zwei Wochen wird zudem Silvia Rachel wegen einer Ellenbogen-Operation fehlen. Auch eine mögliche Rückkehr von Eva Rösken ist unsicher. Guignard: „Es wird nicht einfacher, denn nun kommt auch der Druck dazu.“