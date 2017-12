Regionalsport Schwarzwald SSVg Brigachtal: Der Strohhalm wird dünner

Schwarzwälder Bundesliga-Schützen unterliegen gegen Vöhringen und bezwingen Coburg. Weiter in akuter Abstiegsgefahr

Luftgewehrschießen, 1. Bundesliga: (daz) Die Bundesliga-Schützen der SSVg Brigachtal laufen auch nach dem achten und neunten Wettkampftag Gefahr, nach 18 Erstliga-Jahren abzusteigen. In Kronau unterlagen die Brigachtaler am Samstag dem SV Pfeil Vöhringen mit 2:3 Punkten. Am Sonntag folgte ein 3:2-Erfolg gegen den SG Coburg, ohne den die Brigachtaler bereits vor den abschließenden Heimwettkämpfen am 13. und 14. Januar auch rechnerisch schon jetzt abgestiegen wären. „Wir haben einen kleinen Strohhalm. Die Hoffnung, mit zwei Heimsiegen die Liga zu halten, ist weiterhin da, auch wenn die Lage dramatisch ist und fast alles gegen uns spricht“, sagt Brigachtals Trainer Alain Guignard.

Ohne Eva Rösken und Silvia Rachl, die beide nach Operationen an der Hand und am Ellenbogen fehlten, musste Guignard einmal mehr personell umstellen. So gingen fünf der sechs Duelle auf den Positionen drei bis fünf verloren. „Bitter ist zudem, dass unser Konkurrent SV Buch am Wochenende vier Punkte eingefahren hat. Wir werden nicht aufgeben. In Bestbesetzung sind im Januar zwei Siege durchaus machbar“, verbreitet Guignard Zuversicht. Die Gegner heißen dann Saltendorf und Königsbach. Beide Teams liegen auf den Plätzen vier und fünf und dürfen sich noch berechtigte Hoffnungen auf einen Einzug in die Finalrunde um die deutsche Meisterschaft machen.

SSVg Brigachtal – SV Pfeil Vöhringen 2:3. Hochklassig war am Samstag der Vergleich zwischen den zwei Top-Schützen. Der Brigachtaler Peter Sidi schoss ebenso wie sein Konkurrent Sergei Kamensky 397 Ringe. Auch im Stechen lagen beide lange gleichauf, bevor Sidi mit 10,6:10,4 Ringen den Brigachtaler Punkt holte. Im zweiten Duell setzte sich die Brigachtalerin Selina Gschwandtner gegen Michaela Kogel (396:392) klar durch. In den drei anderen Duellen waren Punkte jedoch schnell außer Reichweite. Kerstin Kohler (392:395) musste sich Hannah Steffen geschlagen geben, Nathalie Loser unterlag Florian Krumm (388:393) und Yvonne Schlotterback hatte gegen Andreas Renz mit 387:395 Ringen das Nachsehen. „Unsere Teamringzahl von 1960 ist gut. Aber Vöhringen hat am Samstag mit 1972 Ringen das beste Mannschaftsergebnis aller Bundesligisten am Wochenende geschossen. Das war leider nicht zu kompensieren“, ergänzt Guignard.

SG Coburg – SSVg Brigachtal 2:3. Am Sonntag schien das Brigachtaler (Abstiegs)-Schicksal bereits besiegelt. Zwischenzeitlich lagen die Schwarzwälder in allen fünf Duellen zurück. Eine 0:5-Niederlage drohte. „Die nervliche Anspannung für unsere Sportler war extrem hoch. Das war an den Ständen ganz klar zu sehen. Glücklicherweise haben wir noch drei Duelle gewonnen“, sagte Guignard. Im Top-Duell zeichnete sich zwischen Sidi und Nikola Matzurova ein Unentschieden ab. Sidi legte dann eine Schnellschussrunde ohne Fehler ein. Die Gegnerin glich immer wieder aus, doch im 40. und letzten Schuss traf sie nur eine Neun. Damit war der 397:396-Erfolg von Sidi perfekt. Auch Gschwandtner feierte ihren zweiten Sieg. Mit 394:392 Ringen besiegte sie Sarina Hößl. Für den dritten Brigachtaler Punkt sorgte Kohler mit einem 390:386-Erfolg gegen Jürgen Wallowsky. Loser (388:393) gegen Manuel Wittmann und Schlotterbeck (385:388) gegen Lorenz Gluth gingen leer aus.