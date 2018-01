Regionalsport Schwarzwald SSVg Brigachtal: Das Ende einer Ära droht

Schwarzwälder Bundesligaschützen müssen zittern. Nach 18 Erstligajahren kurz vor dem Abstieg

Luftgewehrschießen, 1. Bundesliga: Den Brigachtaler Sportschützen droht der erstmalige Abstieg aus der Bundesliga. Im Jahr 2000 in die Eliteliga aufgestiegen, feierten die Brigachtaler 2013 mit dem Gewinn der Silbermedaille ihren bisher größten sportlichen Mannschaftserfolg. Zweimal gelang der Klassenerhalt erst in der Relegation mit den Zweitligameistern. Diesen Strohhalm gibt es nach der Aufstockung der Elite-Liga auf zwölf Mannschaften nicht mehr. Brigachtal geht am Wochenende mit vier Punkten Rückstand als Vorletzter der Tabelle in die zwei Heimwettkämpfe in der Bad Dürrheimer Salinensporthalle. Nur zwei Siege gegen Saltendorf (Samstag) und Königsbach (Sonntag) würden die Minimalchance auf den Ligaerhalt wahren. Andererseits könnte bereits am Samstag die Ära enden.

Viel Pech kam für die Brigachtaler im bisherigen Saisonverlauf zusammen. Sechs der neun Wettkämpfe wurden mit 2:3 Punkten verloren, davon vier im Stechen. Dem starken Saisonauftakt mit dem 5:0 gegen Niederlauterbach folgte nur noch ein 3:2-Sieg gegen Coburg im bisher letzten Wettkampf, ohne den Brigachtal schon jetzt zweitklassig wäre. „Wir werden keine Untergangsszenarien an die Wand malen. Wir haben eine hammerstarke Mannschaft, die durchaus die letzten zwei Wettkämpfe gewinnen kann“, sagt Betreuer und Vorstandsmitglied Hans-Joachim Effinger. Die Sportler seien hoch motiviert, zumal gleich fünf Mannschaften vor Brigachtal stehen, die nur vier Punkte mehr auf der Habenseite besitzen und sich am finalen Wochenende auch gegenseitig die Punkte abnehmen werden. Effinger setzt am Wochenende auf eine gute gefüllte Salinensporthalle, in der möglichst viele Brigachtaler, aber auch Akteure aus anderen Sportarten, die Schützen unterstützen und zu zwei Siegen peitschen sollen.

Dennoch wäre ein Abstieg für die Brigachtaler, die neben BUND München der einzige Erstligist sind, der bislang nie absteigen musste, sicherlich nicht leicht aufzufangen. „Ich glaube nicht, dass wir personell auseinanderfallen würden. Vom Gefühl her glaube ich eher, dass alle Schützen bei uns bleiben würden“, strahlt Effinger im personellen Bereich dennoch Zuversicht aus. Mit dem von anderen Konkurrenten umworbenen Ungarn Peter Sidi, immerhin vierfacher Teilnehmer an Olympischen Spielen, steht noch ein Akteur aus der allerersten Bundesliga-Saison im Team. Aus dem eigenen Nachwuchs bietet sich aktuell kaum jemand an, der mögliche Lücken schließen könnte. Eine weitere Frage wird sein, ob Sponsoren den Gang in die 2. Bundesliga mitgehen oder sich verabschieden würden. Effinger: „Es ist noch zu früh, darüber zu sprechen. Wir haben treue Sponsoren, die realistisch einzuschätzen wissen, warum wir in die aktuelle Lage gekommen sind.“

Als die Brigachtaler 2000, damals in Hüfingen, mit Schützen wie Armin Rothmund, Christoph Häßler, Claus Hildebrandt oder Sandra Käfer den Sprung in die Bundesliga schafften, war Max Hirt noch Vorsitzender. Auch Hirt würde ein Abstieg schwer treffen. „Wir sind seit Jahren das sportliche Aushängeschild von Brigachtal. Auch zweitklassig wären wir das noch, aber die Bundesliga besitzt schon einen Sonderstatus“, sagt Hirt. Im Falle des Abstiegs gelte es „alle Ärmel hochzukrempeln“, um den sofortigen Wiederaufstieg anzupeilen.“ Teams wie Prittlbach, Coburg oder Petersaurach haben es vorgemacht. Sie sind alle nach einem Abstieg zurückgekommen“, betont Hirt. Es gibt aber auch andere Beispiele: Der langjährige Erstligist Affalterbach ist aktuell punktlos Letzter in der 2. Liga.

Wie Effinger sieht auch Hirt die aktuelle Situation nicht durch schwache sportliche Aspekte begründet. „Zwei unserer Schützen mussten sich zwischenzeitlich Operationen unterziehen, andere waren beim Weltcup. Viermal haben Hundertstel im Stechen gegen uns entschieden. Acht Punkte haben wir auf diese Weise abgegeben“, rechnet Hirt vor. Diese knappen Entscheidungen unterstreichen, dass Brigachtal durchaus die Qualität zu mehr hat. Vor der Saison nannten sechs der anderen elf Vereinsvertreter die SSVg Brigachtal als Favorit für den Staffelsieg.

Das ist nun kein Thema mehr. Es geht einzig und allein um das Überleben in der Bundesliga. „Wir hatten über die gesamte Saison so viel Pech, nun muss auch einmal das Glück folgen“, sagt Hirt. Um das kleine Wunder zu schaffen, setzt auch Hirt auf das Publikum. „Ich hoffe, dass möglichst alle Brigachtaler am Wochenende nach Bad Dürrheim kommen. Vielleicht gelingt es, mit einer eindrucksvollen Kulisse die zwei Gegner zu beeindrucken. Noch sind wir nicht abgestiegen.“