Regionalsport Schwarzwald SSC-Trainer Thomas Minzer: Natürlich wittern wir unsere Chance

Rückblick auf 28. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit einem 3:2-Erfolg gegen den SV Hinterzarten krönte sich der FC Bräunlingen am drittletzten Spieltag zum neuen Meister. Gleichzeitig machten die Bräunlinger das Rennen um Platz zwei wieder spannend, denn Hinterzarten hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Tabellendritten aus Donaueschingen. Sowohl Hinterzarten am kommenden Wochenende als auch der SSC am letzten Spieltag müssen noch gegen den SV Grafenhausen spielen, der somit zum Zünglein an der Waage werden kann.

Mit einem 2:0-Sieg in Pfohren verkürzte der SSC Donaueschingen den Abstand zu Hinterzarten. „Der Sieg geht in Ordnung, denn wir hatten die besseren Möglichkeiten. Natürlich wittern wir jetzt unsere Chance, sind aber auf Punktverluste von Hinterzarten angewiesen“, sagt Trainer Thomas Minzer. Der SSC hat noch zwei ganz schwere Brocken vor sich, denn am Wochenende kommt der Meister auf den Schellenberg. Minzer: „Bräunlingen wird uns nichts schenken. Wir müssen unser Glück schon selbst erarbeiten. Wir werden gut vorbereitet in die finalen Spiele gehen.“

Dominic Häring, Trainer des FC Pfohren, fasst die Analyse des 0:2 gegen den SSC in einem Satz zusammen. „Donaueschingen hat die Tore gemacht und wir nicht.“ Häring hat aktuell wieder mehr personelle Möglichkeiten und wollte zumindest einen Teilerfolg. Die Leistung der Mannschaft habe auch gestimmt, bis auf den kleinen Unterschied. Für die restlichen zwei Partien kündigt Häring eine nochmals motivierte Mannschaft an. „Ich möchte gerne noch vier Punkte, auch wenn sich in der Tabelle nicht mehr viel verändern wird. Wir trainieren, um Spiele zu gewinnen. Das muss unser Antrieb für das Saisonfinale sein“, fügt der Trainer an.

Deutlich mehr Gegenwehr vom FC Hüfingen hatte Bernhard Stern, Trainer des TuS Oberbaldingen, beim Auftritt seiner Schützlinge in Hüfingen erwartet. Nach 89 Minuten stand ein Oberbaldinger 3:0-Sieg zu Buche. „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Hüfingen hat kaum auf unser Tor geschossen. Selbst als wir nach 17 Minuten in Unterzahl spielen mussten, kam vom Gastgeber fast nichts. Letztlich war es der Hüfinger Schlussmann, der einen höheren Sieg meiner Elf verhindert hat“, bilanziert Stern. Seine Elf hat als Aufsteiger nun die Marke von 40 Punkten geknackt. „Wenn wir uns in der jetzigen Tabellenregion halten, werden in Oberbaldingen sicherlich alle zufrieden sein. Noch ein paar Punkte mehr wären wünschenswert“, ergänzt Stern.

Für den FC Hüfingen heißt es nach der 0:3-Pleite gegen Oberbaldingen, die Partie schnell abzuhaken und sich auf das Nachholspiel am Donnerstag beim FC Neustadt II zu konzentrieren. „Oberbaldingen war an dem Tag die bessere Mannschaft. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden“, kommentiert Spielertrainer David Invernot die Niederlage. Er ist sich sicher, dass am Donnerstag eine andere Hüfinger Mannschaft auflaufen wird. „Wer in Neustadt verliert, ist abgestiegen. Wir werden nicht zu viel Druck aufbauen, aber mit etwas Druck muss unsere Mannschaft leben. Wir wollen weiterhin Spaß am Fußball haben und wissen um die Brisanz“, fügt Invernot an.

Mit dem 7:1-Sieg gegen den FC Neustadt II beseitigte der SV Öfingen die letzten Zweifel am Klassenerhalt. Sechs Spieler trugen sich in die Torjägerliste ein. „Wir waren sehr effektiv und konzentriert. Neustadt war nicht so schlecht, wie es das Ergebnis ausdrückt. Unsere Jungs haben wie entfesselt gespielt“, freut sich Öfingens Spielausschussvorsitzender Thomas Klimmer. Neben der Effektivität zeichneten die Öfinger auch schöne Kombinationen und perfekte Laufwege aus. Nun stehen noch zwei Heimspiele an, das nächste gegen Oberbaldingen. Da möchte Öfingen die bisherigen 40 Punkte weiter verbessern.

Dem FC Bad Dürrheim droht, wie auch dem FC Neustadt, ein Abstieg der ersten und zweiten Mannschaft aus der Verbands- und Kreisliga A. Beim jüngsten 3:5 in Grafenhausen hielt Bad Dürrheim II die Partie beim Stand von 3:3 bis zur 88. Minute offen, bevor es zwei Platzverweise und später noch zwei Gegentreffer hagelte. Die Elf von Trainer Dennis Feuerstein muss nun noch zweimal auswärts antreten. Beim FC Löffingen II und in Hinterzarten erscheint eine Aufbesserung des Punktekontos schwer möglich, sodass die Kurstädter noch in ganz große Schwierigkeiten kommen könnten.