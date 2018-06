Regionalsport Schwarzwald SSC Donaueschingen übernimmt Platz zwei

29. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 2. Hüfingen steht vor dem Abstieg

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst/jsi) SSC Donaueschingen – FC Bräunlingen 5:1 (3:0). Im Topspiel merkte man – wie das Ergebnis zeigt – dass es für den SSC noch um etwas geht. Die bereits als Meister feststehenden Bräunlinger waren oft einen Schritt zu langsam und kamen lediglich zum späten Ehrentreffer. Donaueschingen kletterte durch den Erfolg auf Rang zwei. Tore: 1:0 (18. Elfm.) Jochen Reihs, 2:0 (23.) Marius Gedaschke, 3:0 (38.) Fatih Atar, 4:0 (73.) Enrico Kirch, 5:0 (80.) Roman Kozevnikov, 5:1 (86.) Dominik Emminger. SR: Chris Schäper (Villingen).

FC Neustadt II – FC Lenzkirch 1:1 (1:1). Nach längerem Abtasten brachte Matthias Waldvogel die Neustädter in Führung. Diese hielt aber nicht lange, da Rafael Teixeira nur zwei Minuten später ausglich. In Hälfte zwei versuchte Neustadt, mit viel Offensive den dringend benötigten Sieg einzufahren, scheiterte aber mehrfach vor dem Tor. Tore: 1:0 (22.) Waldvogel, 1:1 (24.) Teixeira. ZS: 80. SR: Ralph Hettich (St. Peter).

SV Öfingen – TuS Oberbaldingen 5:2 (3:1). Beide Teams hatten nichts zu verlieren und spielten befreit auf. Bereits nach zwei Minuten traf Sascha Wenzler nach einer schönen Kombination für Öfingen. Wenig später glich Baia Camara aus, Markus Wenzler brachte die Gastgeber per Elfmeter wieder in Führung. Kurz vor der Pause traf Sascha Wenzler zum 3:1. In Hälfte zwei machte Öfingen das Ergebnis deutlich. Tore: 1:0 (2.) Sascha Wenzler, 1:1 (14.) Camara, 2:1 (20.) Markus Wenzler (FE), 3:1 (40.) Sascha Wenzler, 4:1 (70.) Adrian Riegger, 5:1 (79.) Fabian Ott, 5:2 (80.) Saja Jallow. ZS: 120. SR: Andreas Sättele (Löffingen).

SV Göschweiler – FV Möhringen 2:1 (1:1). Im Kellerduell begannen die Gäste besser und gingen nach elf Minuten durch einen Schuss von Mohamed Gomina in Führung. Danach steigerten sich die Hausherren und kamen Sekunden vor dem Halbzeitpfiff durch Benedikt Rebholz zum verdienten 1:1. In Hälfte zwei brachte Abou Bah das Schlusslicht nach einer Stunde in Führung. Diese hielt bis zum Schlusspfiff. Tore: 0:1 (11.) Gomina, 1:1 (45.+2) Rebholz, 2:1 (61.) Bah. ZS: 80. SR: Stefan Wagner (Weilheim).

SV Hinterzarten – SV Grafenhausen 4:5 (2:2). In einem spektakulären Spiel erwischten die Gastgeber dank eines Eigentores den besseren Start. Danach drehten die Grafenhausener durch Florian Haselbachers Doppelpack die Begegnung, ehe Julian Eckert vor der Pause zum 2:2 traf. Nach dem Seitenwechsel traf erst wieder Haselbacher, dann Eckert zum 3:3-Zwischenstand. Auf das 4:3 für Grafenhausen durch Lars Morath folgte der erneute Ausgleich durch Goran Misic, ehe Haselbacher mit seinem vierten Tor den Siegtreffer erzielte. Tore: 1:0 (4.) ET, 1:1 (12.) Haselbacher, 1:2 (25.) Haselbacher, 2:2 (42.) Eckert, 2:3 (50.) Haselbacher, 3:3 (53.) Eckert, 3:4 (66.) Morath, 4:4 (81.) Misic, 4:5 (85.) Haselbacher. ZS: 150. SR: Armin Niedermeier (Königsfeld).

SV Gündelwangen – FC Pfohren 2:3 (2:0). Bereits in der ersten Minute vollendete Cesar Duduta einen sehenswerten Spielzug für Gündelwangen. Nach 18 Minuten legte Thomas Fischer zum 2:0 nach. Nach der Pause war Pfohren stärker und drehte die Partie. Zuerst traf Fabian Reichmann, ehe Sebastian Boma nach einer Stunde ausglich. Reichmann machte den verdienten Gästesieg perfekt. Tore: 1:0 (1.) Duduta, 2:0 (18.) Fischer, 2:1 (50.) Reichmann, 2:2 (60.) Boma, 2:3 (68.) Reichmann. ZS: 70. SR: Wolfgang Braun (Löffingen).

SV Eisenbach – FC Hüfingen 8:0 (4:0). Eisenbach deklassierte die desolat auftretende Gäste. Jens Schuler traf dabei vierfach. Für Hüfingen ist der Klassenerhalt nun in weiter Ferne. Tore: 1:0 (14.) Schuler, 2:0 (21.) Schuler, 3:0 (22.) Schuler, 4:0 (37.) Niklas Sühling, 5:0 (51.) Marco Wirbser, 6:0 (52.) Wirbser, 7:0 (60.) Kevin Rontke, 8:0 (62.) Schuler. ZS: 120. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld).

Aufgrund personeller Probleme der Gäste wurde die Partie zwischen dem FC Löffingen II – FC Bad Dürrheim II nicht ausgetragen.