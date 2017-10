SSC Donaueschingen siegt in Öfingen deutlich

Zehnter Spieltag der Kreisliga A, Staffel 2. Einige Spitzenteamslassen Punkte liegen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Öfingen – SSC Donaueschingen 0:5 (0:4). (ms/wmf) Der SSC Donaueschingen vergab bereits nach fünf Minuten einen Elfmeter. Nach weiteren fünf Minuten sah ein Öfinger Spieler die Ampelkarte. Danach stellte Enrico Kirch verdient auf 0:1. Öfingen steckte aber nicht auf und kam selbst zu guten Gelegenheiten. Mit drei Toren kurz vor der Pause schlug Donaueschingen aber eiskalt zu und entschied die Partie vorzeitig. Tore: 0:1 (15.) Kirch, 0:2 Christian Ewald, 0:3 (44.) Serhat Özyildirim, 0:4 (45.+1) Holwegler, 0:5 (90.) Holwegler. ZS: 60. SR: Markus Erath (Villingen).

FC Bräunlingen – FC Löffingen II 0:0. In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften je zwei Möglichkeiten, die nicht genutzt wurden. Ging das Ergebnis zu diesem Zeitpunkt noch in Ordnung, dürfte sich Bräunlingens Trainer Uwe Müller im zweiten Durchgang es Öfteren die Haare gerauft haben. Viermal tauchten seine Spieler allein vor dem Löffinger Torhüter auf, brachten den Ball jedoch nicht über die Linie. Dreimal verpasste Kai Albicker den möglichen Führungstreffer und einmal Raphael Emminger. „Wenn du solche Chancen nicht nutzt, brauchst du über Spielanteile gar nicht erst nicht zu reden. Dann hast du den Sieg auch nicht verdient“, sagte Müller nach dem Schlusspfiff. ZS: 150. SR: Enis Morat (Schwenningen).

TuS Oberbaldingen – FC Neustadt II 3:1 (2:0). Beim 3:1-Erfolg verpassten die Gastgeber einen noch höheren Sieg. „Wir hatten in der zweiten Halbzeit noch fünf, sechs klare Chancen. Wenn es nach einer Stunde 5:0 steht, wäre das auch in Ordnung gewesen“, sagte Oberbaldingens Trainer Bernhard Stern. Statt nach dem 3:0 weiter nachzulegen, kassierten die Hausherren in Minute 79 ein Gegentor und verloren in der Schlussphase prompt ihre Linie. Tore: 1:0 (15.) + 2:0 (30). Almani Camara, 3:0 (46.) Saja Jallow, 3:1 (79.). ZS: 100 SR: Gerhard Benning (Dauchingen).

FV Möhringen – FC Bad Dürrheim II 2:4 (0:3). Die Gäste legten druckvoll los. Ein schneller Doppelpack von Stefan Nezel sowie ein platzierter Schuss von Judi Sharro sorgten für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Möhringen durch Stephan Paulsen und Abdourahman Jallow zum 2:3. Bei den Gastgebern keimte nochmals Hoffnung auf, die aber Sandor Potornai nach gut einer Stunde zerschlug. Tore: 0:1 (6.) Nezel, 0:2 (10.) Nezel, 0:3 (34.) Sharro, 1:3 (50.) Paulsen, 2:3 (55.) Jallow, 2:4 (64.) Potornai. ZS: 60. SR: Lukas Fleig (Brigachtal).

SV Eisenbach – SV Göschweiler 2:2 (2:1). Eisenbach war in Hälfte eins besser. Einen Freistoß von Dorer nach einer halben Stunde faustete der Gästekeeper ins eigene Tor. Wenig später legte Simon Neininger per Schlenzer nach. Kurz vor der Pause verkürzte Göschweiler durch einen abgefälschten Freistoß. Nach 65 Minuten brachte ein weiteres Eigentor nach einem Freistoß den 2:2-Ausgleich. Insgesamt ein glücklicher Punkt für die Gäste. Tore: 1:0 (32.) ET, 2:0 (40.) Neininger, 2:1 (42.) Tominc, 2:2 (65.) ET. ZS: 80. SR: Kurt Tröndle (Bonndorf).

FC Hüfingen – SV Gündelwangen 1:0. Die erste Hälfte spielte sich meist im Mittelfeld ab. Nach dem Seitenwechsel riskierten beide Teams mehr. Auf Zuspiel von Spielertrainer David Invernot erzielte Mustafa Özyurt mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke das Tor des Tages für Hüfingen. Gündelwangen drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich, kam aber zu keiner echten Torchance. Tore: 1:0 (79.) Özyurt. ZS: 80. SR: Adnan Dracic (Villingen).

FC Lenzkirch – SV Hinterzarten 2:2 (2:1). Nach ausgeglichener Anfangsphase schnappte sich Palj Orosaj einen Abpraller und brachte Lenzkirch nach 15 Minuten in Führung. Hinterzarten antwortete wütend und kam nach einer halben Stunde zum verdienten Ausgleich, als Daniel Martin trocken abzog. Kurz vor der Pause brachte Vencimo Do Cabo die Gäste nach einem Konter sogar in Führung. Nach der Pause drängte Lenzkirch auf den Ausgleich. Nordin Aroussi staubte einen abgefälschten Freistoß zum 2:2 ab. Gegen Ende wollte Hinterzarten den Sieg, die Hausherren hielten aber stand. Tore: 1:0 (10.) Orosaj, 1:1 (30.) Martin, 1:2 (40.) Do Cabo, 2:2 (65.) Aroussi. ZS: 180. SR: Florian Kienzler (Gütenbach).

FC Pfohren – SV Grafenhausen 2:2 (0:0). In einer guten Partie kontrollierte Pfohren die erste Hälfte, ohne zu treffen. Nach der Pause zeigten sich die Gäste effektiv. Alexander Schäuble nutzte einen Torwartfehler und schob zum 0:1 ein. Danach legte Florian Haselbacher per Freistoß nach. Pfohren kämpfte sich zurück und kam zum verdienten Punktgewinn. Erst traf Sebastian Boma per Volleyschusss, ehe in Minute 88 David Gemon platziert in die lange Ecke traf. Tore: 0:1 (58.) Schäuble, 0:2 (69.) Haselbacher, 1:2 (75.) Boma, 2:2 (88.) Gemon. ZS: SR: Sandro Pinna (Gesingen).