Regionalsport Schwarzwald SSC Donaueschingen nun auch offiziell Bezirkspokalsieger

Endspiel der C-Junioren per Urteil entschieden

Nun ist es amtlich: Die C-Junioren des SSC Donaueschingen (Bild) sind Bezirkspokalsieger in ihrer Altersklasse. Dies teilte der stellvertretende Bezirksjugendwart und Verantwortliche für den Bezirkspokal der Junioren, Franz-Josef Grüninger, mit. Das Endspiel gegen die C-Junioren des VfB Villingen wurde durch ein Sporturteil mit 3:0 für Donaueschingen gewertet. Die SSC-Junioren hatten beim Finale in Pfohren in der Verlängerung mit 2:1 Toren geführt, ehe es nach einem Platzverweis für einen Villinger Spieler zu Handgreiflichkeiten am Spielfeldrand kam. Daraufhin brach Schiedsrichter Enis Morat das Spiel ab. Bild: Junkel