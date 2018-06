Regionalsport Schwarzwald SSC Donaueschingen in der Aufstiegsrunde

Letzter Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 2. FC Bad Dürrheim II muss nachsitzen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) Mit einem knappen Sieg in Grafenhausen verteidigte der SSC Donaueschingen den zweiten Rang und nimmt damit an der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga teil. Der FC Bad Dürrheim muss in die Relegation um den Klassenerhalt.

FC Hüfingen – FC Löffingen II 1:6 (0:2). Löffingen ging gegen die zuvor schon abgestiegenen Hüfinger bereits nach vier Minuten durch Nico Klein in Führung und erhöhte kurz vor der Pause durch Alexander Kornienko. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste leichtes Spiel. Tore: 0:1 (4.) Klein, 0:2 (40.) Kornienko, 0:3 (57.) Klein, 0:4 (75.) Dennis Klein, 0:5 (78.) Kornienko, 0:6 (86.) Kornienko, 1:6 (90.) Luca Ohnmacht. Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Jürgen Schätzle (Schönwald).

SV Grafenhausen – SSC Donaueschingen 2:3 (0:1). Durch den umkämpften Sieg sicherte sich der SSC das Ticket für die Aufstiegsrunde. Enrico Kirch brachte die Gäste kurz vor der Pause per Kopf in Führung, Jochen Reihs erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 0:2. Danach war Grafenhausen besser und kam zum verdienten Anschluss durch Alexander Schäuble. Jochen Reihs krönte seine gute Leistung wenig später mit dem 1:3. Grafenhausen verkürzte zwar erneut, doch der SSC gewann letztlich knapp, aber verdient. Tore: 0:1 (42.) Kirch, 0:2 (47.) Reihs, 1:2 (55.) Schäuble, 1:3 (74.) Reihs, 2:3 (78.) Haselbacher. ZS: 200. Schiedsrichter: Horst Kienzler (Bräunlingen).

FC Bräunlingen – SV Gündelwangen 3:1 (0:1). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte führten die Gäste durch Thomas Fischer mit 0:1. Danach steigerte sich der Meister und kam noch zu einem klaren Heimsieg. Tore: 0:1 (40.) Fischer, 1:1 (59.) Müller, 2:1 (66.) Schorpp, 3:1 (82.) Emminger. ZS: 300. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

FC Pfohren – SV Göschweiler 4:2 (0:1). Pfohren enttäuschte in Hälfte eins. Mit einem Traumtor in den Winkel leitete Fabian Reichmann in Hälfte zwei die Wende ein. Danach ließen die Gastgeber drei weitere Treffer in 15 Minuten folgen. Göschweiler kämpfte bis zum Schluss der Saison, muss aber absteigen. Tore: 0:1 (27.) ET, 1:1 (65.) Reichmann, 2:1 (69.) Gabriel Wolf, 3:1 (74.) Marius Wiehl, 4:1 (80.) Julian Sumser, 4:2 (90.+1) Tobias Heizmann. ZS: 100. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).

FV Möhringen – FC Neustadt II 5:1 (1:0). Mit einem deutlichen Sieg retteten sich die Möhringer und bleiben somit in der Kreisliga A. Tore: 1:0 (10.) Bell, 2:0 (48.) Bell, 3:0 (50.) Gomina, 4:0 (55.) Gomina, 4:1 (59.) Arthur Balke, 5:1 (71.) Stephan Paulsen. Schiedsrichter: Stephan Niggemeier (Villingen).

FC Lenzkirch – TuS Oberbaldingen 1:3 (0:1). Oberbaldingen startete gut und ging durch einen Kopfball von Almani Camara verdient in Führung. Nach der Pause erhöhte Musa Jallow, ehe Camara in der Schlussphase alles klarmachte gegen schwache Lenzkircher Tore: 0:1 (26.) Camara, 0:2 (65.) Jallow, 0:3 (89.) Camara, 1:3 (90.) Friedrich. ZS: 120. SR: Konstantinos Tsalis (Villingen).

SV Öfingen – SV Eisenbach 4:2 (1:2). In einer flotten Partie ging Eisenbach zweimal durch Jens Schuler in Führung, konnte diese aber nicht halten, weil Fabian Ott jeweils ausglich. Gegen Ende gingen den Gästen die Kräfte aus, was Öfingen eiskalt nutzte. Tore: 0:1 (21.) Schuler (FE), 1:1 (29.) Ott, 1:2 (39.) Schuler, 2:2 (60.) Ott, 3:2 (64.) Adrian Riegger, 4:2 (90.+2) Sascha Wenzler. ZS: 120. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

SV Hinterzarten – FC Bad Dürrheim II 5:1 (1:0). Bad Dürrheim bot in Hälfte eins noch gut Paroli, brach dann aber im zweiten Durchgang ein. Julian Eckert und Goran Misic trafen doppelt für die Hinterzartener, die dennoch die Aufstiegsrunde verpassten. Tore: 1:0 (19.) Eckert, 2:0 (48.) Eckert, 3:0 (58.) Misic, 3:1 (65.) Rico Glück, 4:1 (83.) Kay Ruf, 5:1 (86.) Misic. ZS: 150. SR: Frank Faller (Bräunlingen).