Regionalsport Schwarzwald SG Villingen-Schwenningen: Am Ende fehlt die Kraft

SG Villingen-Schwenningen: Am Ende fehlt die Kraft

Hockey-Herren unterliegen Lahr/Offenburg. Gastgeber-Team zweimal in Führung

Feldhockey, 1.Verbandsliga: SG Villingen-Schwenningen – SG Lahr/Offenburg 3:4 (2:1). (job) Zwei zwischenzeitliche Führungen reichten für die Hockey-Spielgemeinschaft Villingen-Schwenningen nicht, um die ersten Punkte einzufahren. Ein später Doppelschlag der Gäste brachte das Team von SG-Trainer Philipp Bauer um den Lohn. „Wir waren nah an einem erfolgreichen Start dran. Zum Ende sind uns die Kräfte ausgegangen, und das hat der Gegner gnadenlos ausgenutzt“, haderte der 34-Jährige mit der vergebenen Chance.

Auch der Start verlief nicht nach dem Geschmack der Hausherren, die vor guter Zuschauerkulisse bereits früh unter Druck gerieten. Ein erster Versuch aus zentraler Position von Lahr/Offenburg verfehlte das Tor knapp (6.). Wenig später verhinderte Dominik Nopper auf der Linie mit dem Fuß ein sicheres Tor. Beim fälligen Siebenmeter war für den SG-Keeper nichts zu halten – 0:1 (10.).

Den Rückstand verdauten die Gastgeber relativ gut. Die Kräfteverhältnisse drehten sich mit zunehmender Spieldauer zu Gunsten der Heimelf. Villingen-Schwenningen kam über die linke Seite wesentlich öfter in die gefährlichen Räume. Mittelstürmer Christian Arnold bugsierte aus spitzem Winkel den Ball ins Tor zum 1:1 (24.). Noch vor der Pause gingen die Gastgeber in Führung. Ein Ballgewinn im eigenen Schusskreis, zwei schnelle Pässe und schon schob der freistehende Arnold nach Zuspiel von Jens Rosenberger zur 2:1-Pausenführung ein (35.).

Die Pause schien Lahr/Offenburg besser getan zu haben. Danach waren die Gäste wieder stärker, während sich beim Team von Philipp Bauer die unnötigen Ballverluste in Halbzeit zwei häuften. Eine daraus resultierende ausgespielte Strafecke nutze Lahr/Offenburg zum 2:2-Ausgleich (44.).

Doch wieder fand die Spielgemeinschaft aus VS zurück ins Spiel. Eine zweiminütige Zeitstrafe für Lahr/Offenburg wurde umgehend genutzt. Auf Arnolds Vorlage kam Rosenberger im Sinkflug an den Ball und überwand den Gäste-Keeper zum 3:2 (53.). Kapitän Marc Kling verfehlte nach einem gegnerischen Rempler den Ball, woraus sich unmittelbar eine Strafecke für Lahr/Offenburg ergab. Die Gäste nutzten die Chance per Schlenzer zum neuerlichen 3:3-Ausgleich (59.).

Mit den Gedanken wohl noch bei dem fragwürdigen Schiedsrichterentscheid, schlug es erneut ein. Ein langer Ball von Lahr/Offenburg wurde nicht entscheidend entschärft und lag plötzlich in bester Position zum Einschuss. Der aufgerückte Außenbahnspieler nutzte die Möglichkeit und erzielte das 3:4 zum Gästesieg (60.). Die SG Villingen-Schwenningen schaffte es nicht mehr, ein letztes Mal zu antworten. „Kein Vorwurf an das Team. Wir haben es phasenweise gut gemacht. Das unglückliche Ende ist eine Verkettung vieler Umstände. In zwei Wochen sind wir weiter“, hofft Bauer auf Punkte beim nächsten Gegner Stuttgarter Kickers.

Es spielten: Marc Hensel, Tobias Schuster – Jonas Maier, Thomas Markuleski, Oliver Oehrle – Joshua Bruns, Philipp Bauer, Marc Kling, Dominik Nopper, Peter Simon – Christian Arnold, Christian Hauser, Jens Rosenberger, Konstantin Schaller.