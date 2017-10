Regionalsport Schwarzwald SG Unadingen trumpft auf

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2

Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: (ju) Durch den unerwartet klaren 5:1-Sieg im Topspiel beim FC Wolterdingen setzte sich die SG Unadingen/Dittishausen an der Tabellenspitze mit drei Punkten ab. Punktgleich liegen die SG Kirchen-Hausen nach der Punkteteilung in Aasen und FC Wolterdingen in der Verfolgerrolle.

FC Gutmadingen II – SV Mundelfingen 1:4 (1:3). Tore: 0:1 (12.) Daniel Iwanschitz, 2:0 (24.) Daniel Schwarz, 1:2 (30.) Tobias Münch, 1:3 (37.) D. Schwarz, 1:4 (89.) Marian Jerg. ZS: 50. SR: Nicola Kosutic (Wurmlingen).

SV Aasen – SG Kirchen-Hausen 1:1 (1:1) Tore: 0:1 (30.) Sheriff Jallow, 1:1 (45.) Stefan Gärtner. Zuschauer: 120. Bes. Vork.: Rote Karte (83.) für SG Kirchen- Hausen. Schiedsrichter: Heiko Kolberg (Königsfeld).

FC Wolterdingen – SG Unadingen /Dittishausen 1:5 (1:3). Tore: 0:1 + 0:2 (19.+38.) Christian Siebler, 1:2 (40.) Lamin Drammeh, 1:3 (44.) Robin Wolf (Fe), 1:4 (53.) Andreas Wolf, 1:5 (83.) C. Siebler. Zuschauer: 120. Bes. Vork.: Rote Karte (43.) für Wolterdingen. Schiedsrichter: Adnan Dracic (Villingen).

SV Ewattingen – SG Döggingen/ Hausen vor Wald 0:0. Zuschauer: 160. SR: Chris Schäper (Bad Dürrheim).

SG Aulfingen/Leipferdingen – TuS Blumberg 1:0 (1:0). Tore: 1:0 (25.) Aaron Faber. Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Dominik Wehrle (Friedenweiler-Kleineisenbach).