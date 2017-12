Regionalsport Schwarzwald SG-Trainer Klaus Stärk: "Wir hatten einen perfekten Start"

Aufsteiger SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen überwintert in der Fußball-Verbandsliga Frauen nach drei Aufstiegen in Folge als Vierter. Bei zwei Nachholspielen wäre sogar der zweite Platz möglich gewesen. SG-Trainer Klaus Stärk zieht im SÜDKURIER-Interview Bilanz.

Herr Stärk, die SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen liegt als Aufsteiger zur Winterpause auf Platz vier. Wie bewerten Sie die erste Halbserie?

Wir sind sehr zufrieden. Wir hatten einen perfekten Start und mussten nur eine Niederlage einstecken. Die beiden noch ausstehenden Nachholspiele geben uns die Möglichkeit, uns in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.

Wie beurteilen Sie die sportliche Entwicklung ihres Teams.?

Es ist schwierig, die Mannschaft in taktischer Hinsicht weiterzuentwickeln, da wir praktisch nur einmal in der Woche annähernd komplett mit allen Spielerinnen trainieren können. Einige Spielerinnen stehen aus unterschiedlichen Gründen nur freitags zum Training bereit.

Was muss Bad Dürrheim im Frühjahr 2018 tun, um am Ende in der Tabelle in den Top Vier zu bleiben?

Wichtig wäre, den gesamten Kader über mehrere Wochen im Training zu haben. Aber das ist Wunschdenken. Durch Studium und berufliche Verpflichtungen stehen nicht immer alle Spielerinnen zur Verfügung. Trotzdem haben wir ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm mit dreimaligem Training pro Woche und mehreren Freundschaftsspielen erstellt.

Gibt es personelle Veränderungen?

Von Abgängen habe ich bis jetzt nichts gehört. Wir sollten uns mit einer weiteren Amerikanerin verstärken können und warten nur noch auf die internationale Freigabe. Auch könnte es mit einer Spielerin aus dem Stuttgarter Raum klappen. Beide würden die Mannschaft deutlich verstärken. Aber solange die Spielberechtigungen noch nicht vorliegen, halten wir den Ball flach.

Was war der Höhepunkt der Hinserie?

Das Highlight war unser 4:0-Erfolg bei Freiburg-Zähringen, die bisher einzige Niederlage des Tabellenführers. Solch ein perfektes Spiel kommt wohl nur einmal pro Saison vor. Da kam alles zusammen, was für uns sprach. Aber die Mädels hatten sich den Sieg redlich verdient. Wir waren auch auf der Rückreise noch alle sprachlos ob der gezeigten Leistung.

Worauf beruht der Erfolg des Teams?

Wir haben einen tollen Zusammenhalt. Unser Verbandsligakader ist durch Verletzungen geschrumpft und wir hatten zeitweise nur elf Spielerinnen vom Stamm zur Verfügung. Unsere Stärke ist ohne Zweifel die individuelle Klasse unserer Schlüsselspielerinnen, mit denen wir überdurchschnittlich gut besetzt sind. Wenn alle Stammspielerinnen zur Verfügung stehen, haben wir ein Team, das in der Verbandsliga oben mitspielen kann.

Wie sieht es mit der Jugendarbeit aus?

Wir sind auf einem recht guten Weg und haben mit Wolfgang Rothe einen perfekten Jugendtrainer. Die C-Jugend entwickelt sich gut und in der Rückrunde können wir drei B-Jugendliche bei unserer zweiten Mannschaft einsetzen. Ziel muss es aber sein, langfristig eine B-Jugendmannschaft aufzubauen.

Sie sind ein erfahrener Trainer. Wie entwickelt sich der Frauenfußball in Südbaden, speziell im Bezirk Schwarzwald?

Da mache ich mir etwas Sorgen. Die vielen Spielgemeinschaften zeigen deutlich, dass es für die Vereine kaum noch möglich ist, eine eigene Mannschaft aufzustellen. Der Boom mit dem Mädchen- und Frauenfußball scheint vorbei zu sein, zumindest stagniert es in diesem Bereich. Es muss einfach mehr Wert auf den Nachwuchs gelegt werden. Dies kann durch vielerlei Maßnahmen erreicht werden, etwa durch eine enge Verbindung mit dem Verband wie den Mädchenfußballtagen.

Wie sehen Ihre eigenen Pläne aus, im nächsten Jahr wieder international als Fussballlehrer zu arbeiten mit ihrer Erfahrung und den Kontakten nach Afrika oder Asien?

Die Kontakte sind weiterhin aktiv. Leider wurde mein Treffen in Zürich mit der FIFA auf Ende Januar verlegt. Wir wollen dort besprechen, inwieweit ich als Instruktor dort weiterarbeiten soll oder darf. Es gab einige Veränderungen in der Ausbildungsstruktur der FIFA, deshalb sind hier Gespräche notwendig. Erst danach weiß ich wo der Weg für mich hinführt.