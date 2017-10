Regionalsport Schwarzwald SG-Trainer Hannes Feucht: "Wie ein Faustschlag ins Gesicht"

Rückblick auf 9. Spieltag der Kreisliga A1. Achterbahn der Gefühle bei Buchenberg/Neuhausen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Langsam entpuppt sich der FC Weilerbach als ärgster Verfolger von Ligaprimus Fischbach. Im Tabellenkeller herrscht bei der SG Buchenberg/Neuhausen nach dem 0:8-Debakel Krisenstimmung.

An der Spitze hat neben Spitzenreiter Fischbach auch der FC Weilersbach einen Lauf. Nach vier Siegen in Folge steht das Team von Trainer Nunzio Pastore auf Relegationsplatz zwei. Für den Trainer ist dies keineswegs überraschend. „Unser Kader ist gegen keine Mannschaft der Liga unterlegen. Allerdings ist er derzeit aufgrund von Verletzungen recht klein“, erklärt Pastore. Auffällig ist die Abhängigkeit von Torjäger Tolga Sözer, der für 16 von insgesamt 25 Saisontoren verantwortlich ist. „Jeder Schuss von Tolga ist derzeit ein Treffer. Ich hoffe, das geht so weiter. Wir haben aber mit Sinan Kurban und Nicola Peluso zwei weitere sehr starke Stürmer in unseren Reihen.“

Zufriedene Mienen gibt es nach der englischen Woche auch beim VfB Villingen. Auf den verpatzten Saisonstart folgten jüngst zwei Siege in Folge. Die Mannschaft von Trainer Antonio Szarmach ist seit sechs Ligaspielen ungeschlagen. „Die Personallage hat sich in den letzten Wochen deutlich entspannt. Auch für den Kopf war es wichtig, zwei dreckige Siege gegen Peterzell und Neukirch eingefahren zu haben. Der Karren ist aber noch nicht komplett aus dem Dreck gezogen“, mahnt Szarmach. Gerade die Defensive, in der mit Stefan Drzyzga und Roman Rudenko zwei wichtige Spieler angeschlagen fehlen, stelle noch die größte Baustelle dar. Szarmach: „Wir sind auf einem guten Weg, machen aber einen Schritt nach dem anderen.“

Einen krassen Stimmungswechsel erlebt derzeit die SG Buchenberg/Neuhausen. Auf den vor allem kämpferisch überzeugenden Sieg gegen Schönwald am Sonntag folgte ein desaströses 0:8 in Schonach. SG-Trainer Hannes Feucht ringt immer noch um Worte. „Ich kann nicht begreifen, was am Dienstag passiert ist. Das fühlte sich an wie ein Faustschlag ins Gesicht. Mit einer derartigen Einstellung wie gegen Schonach darf man nicht auftreten.“ Auf das Debakel sollen nun Konsequenzen folgen. „Ich bin ehrgeizig und mache mir viele Gedanken. Mit der Mannschaft und Vorstandschaft werde ich nun Klartext reden. Ich werde mich auch selbst hinterfragen, ob ich noch der richtige Mann für den Trainerposten bin. Ich bin noch nicht K.o., aber ich bin angeknockt.“

Von einem Negativlauf kann derzeit auch der FC Peterzell ein Lied singen. Nach zwei Auftaktsiegen folgten sieben Schlappen in Serie und der Absturz auf den vorletzten Rang. Dabei waren die letzten Aufgaben mit dem FC Tannheim und dem VfB Villingen keineswegs unlösbar. Neben der dürftigen Ausbeute in der Offensive bereitet den Peterzellern vor allem die Abwehrarbeit Probleme. Mit 26 Gegentreffern stellen sie die zweitschlechteste Defensive. Am Sonntag kommt es zum Kellerduell gegen die Sportfreunde Neukirch. Mit einem Sieg können beide Teams wieder Anschluss zum rettenden Ufer herstellen.

Nur die Wenigsten hätten den FC Schonach II nach neun Spieltagen auf Platz vier getippt. Für den Trainer Robin Kienzler kommt der aktuelle Lauf mit vier Siegen aus fünf Spielen nicht von ungefähr. „Wir stehen als Mannschaft kompakt und treffen vorne immer besser. Vor allem die jungen Spieler aus der zweiten Reihe werden von Spiel zu Spiel stärker.“ Bestes Beispiel dafür ist das jüngste 8:0 gegen Buchenberg/Neuhausen. Überrascht ist der Trainer hingegen von der Qualität der Liga. „Vom ein oder anderen Gegner hatte ich mehr erwartet. Wir haben aber noch nicht gegen die Topteams der Staffel gespielt. Daher müssen wir unseren Tabellenplatz relativieren“, so Kienzler. Daher gebe es auch keinen Anlass, das Saisonziel Klassenerhalt zu korrigieren.

Der SV Nußbach hat sich nach zuletzt zwei Dreiern von den Abstiegsplätzen befreit. Den turbulenten 4:3-Sieg in Vöhrenbach verdankt Trainer Richard Dittrich auch der physischen Verfassung seiner Mannschaft. „Gegen Ende des Spiels waren wir körperlich präsent. Wir haben vier unserer vielen Gelegenheiten genutzt und verdient gewonnen. Die Konterchancen müssen wir aber noch besser ausspielen“, resümiert Dittrich. Mit 24 Gegentreffern stellen die Nußbacher eine löchrige Hintermannschaft. „Das ist unsere größte Baustelle. Der gesamte Abwehrverbund macht derzeit noch zu viele Fehler. Daran müssen wir arbeiten, um das Manko schleunigst abzustellen.“

Auch der FC Tannheim verließ durch zwei Siege gegen Peterzell und Kappel die Abstiegsränge. Trainer Christoph Raithel ist über die derzeitige Entwicklung erfreut. „Wir haben zuletzt endlich auf den Platz gebracht, was wir uns schon lange im Training vorgenommen hatten. Wir haben aggressiv gegen den Ball verteidigt und den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen“, bilanziert Raithel. Der Übungsleiter ist sich sicher, dass in seinem Team mehr steckt, als der aktuelle zwölfte Tabellenrang aussagt. „Man hat zuletzt gesehen, was in der Mannschaft steckt. Gegen Nußbach wartet am Samstag die nächste Bewährungsprobe. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe.“