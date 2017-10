Regionalsport Schwarzwald SG-Trainer Franz Ratz: "Es gibt keine Zielkorrektur"

Rückblick auf 11. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 1. FC Tannheim will seinen Lauf fortsetzen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Mit dem FC Fischbach und der DJK Villingen II haben sich zwei Mannschaften in der Tabelle etwas abgesetzt. Sechs respektive fünf Punkte Vorsprung auf Platz drei hat sich das Duo bereits erarbeitet.

Unerwartet klar mit 3:0 Toren setzte sich Aufsteiger SG Vöhrenbach/Hammereisenbach gegen den zuletzt starken FC Weilersbach durch. „Das Ergebnis ist um ein Tor zu hoch ausgefallen. Weilersbach hat gezeigt, dass die Mannschaft nicht zufällig auf Platz drei steht. Wenn wir in Rückstand geraten, kann die Partie auch anders enden“, bilanziert SG-Trainer Franz Ratz. Der Neuling knackte mit dem Sieg die Marke von 20 Punkten. „Bei uns gibt es deshalb keine Zielkorrektur. Wir wollen vor der Winterpause so viele Punkte wie möglich einsammeln“, ergänzt Ratz und ist stolz, „wie meine Mannschaft die etwas ungewohnten Bedingungen auf dem Hartplatz angenommen hat.“

Wie schon in Nußbach kassierte der FC Weilersbach auch in Hammereisenbach auf einem Hartplatz eine Niederlage.“Dieser Untergrund passt einfach nicht zu unserem eher technisch ausgelegten Spiel. Leider haben wir gerade in unserer besten Phase das 0:1 in Hammereisenbach kassiert. Das war sicher der Knackpunkt für die Niederlage“, sagt Trainer Nunzio Pastore. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge riss die Erfolgsserie, doch Pastore ist sich sicher: „Wir werden das wegstecken und eine neue Serie starten. Allerdings fällt mir am kommenden Wochenende unsere komplette Innenverteidigung aus, was mir einige Sorgen bereitet.“

Vier Siege bei einem Torverhältnis von 18:5 hat der VfB Villingen in den vergangenen vier Partien eingefahren und damit den Stotterstart zum Saisonauftakt vergessen lassen. Beim jüngsten 6:0 gegen Nußbach führte die Elf von Trainer Toni Szarmach nach 45 Minuten bereits mit 4:0. „Bei uns ist noch lange nicht alles Gold, was glänzt. Der 6:0-Erfolg ist zu hoch ausgefallen. Nußbach hat zu Beginn der Partie gut gespielt. Mit unserer zweiten Halbzeit bin ich absolut nicht zufrieden. Die war sehr schlecht“, analysiert Szarmach. Er empfiehlt seinen Spielern, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben, denn schon bald warten weitaus stärkere Gegner.

Auch für Richard Dittrich, Trainer des SV Nußbach, ist das 6:0 des VfB zu hoch ausgefallen. „Ein 2:0 wäre auch in Ordnung gewesen. Mehr war für uns nicht drin, denn bei uns hat kein Spieler seine Normalform erreicht. Knackpunkt der Partie waren sicherlich die schnellen Gegentreffer. In Halbzeit zwei haben wir uns gut verkauft“, so Dittrich, der keine Nachwirkungen in den kommenden Partien fürchtet. „Wir haben Moral und sind eine gefestigte Einheit“, ergänzt der Übungsleiter. Am Wochenende gegen Neukirch sind seine Spieler gefordert, den Trainer diesbezüglich zu bestätigen.

Am siebten Spieltag war der FC Tannheim der Besitzer der Roten Laterne. Fortan gelangen vier Siege in Folge, am Wochenende eine 4:2 gegen die SG Buchenberg/Neuhausen. „Im Moment passt wirklich alles. Die jungen Spieler schöpfen ihr Leistungsvermögen aus und ich hätte nichts dagegen, wenn die Erfolgsserie weitergeht“, sagt Trainer Christoph Raithel. Gegen die SG Buchenberg sah Raithel indes in den ersten 45 Minuten ein Chancenverhältnis von 3:5 für die Gäste. Erst mit dem 1:0 war seine Elf in der Spur. Dann fielen auch die Treffer. Allein in den vergangenen vier erfolgreichen Partien schlug Tannheim 13 Mal zu.

Nach zuletzt drei 1:2-Niederlagen feierte der FC Schönwald gegen Triberg wieder einen 3:0-Erfolg. „Wir sind mit sieben Spielern angetreten, die 19 Jahre oder jünger sind. Da ist es ganz normal, dass man Geduld braucht. Wir stecken im Umbruch und die Konstanz fehlt noch etwas. Aber wir haben diesen Umbruch gewollt und nehmen ihn auch an“, sagt Trainer Alexander Schätzle. Er erhofft sich, dass seine Elf im kommenden Auswärtsspiel nachlegt, auch wenn die Statistik die Hoffnungen dämpft. Immerhin ist Schönwald mit erst einem Zähler das Schlusslicht der Auswärtstabelle. Schätzle: „Genau deshalb haben wir auswärts noch etwas gutzumachen.“