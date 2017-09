Regionalsport Schwarzwald SG-Trainer Franz Ratz: "Ein schmeichelhafter Punktgewinn"

Rückblick auf den 6. Spieltag in der Kreisliga A1. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Die noch ungeschlagenen Mannschaften des FC Fischbach und SV Rietheim marschieren in der Liga vorneweg, wobei Fischbach noch ohne Punktverlust ist.

Fünf Spiele, fünf Siege: Beim FC Fischbach läuft’s. „Noch ist alles eine Momentaufnahme. Es ist noch viel zu früh, um Tendenzen abzulesen“, tritt Trainer Günter Hirsch etwas auf die Bremse. Immerhin meisterte seine Elf auch die anspruchsvolle Aufgabe in Nußbach mit einem 2:1-Sieg. „Wir haben es dort versäumt, nach unserer 2:0-Führung den dritten oder vierten Treffer nachzulegen. So wurde es nach dem Anschlusstor der Gastgeber wieder etwas eng. Meine Mannschaft glaubt aktuell an sich, und wir schaffen es zudem, fehlende Spieler gut zu kompensieren“, ergänzt Hirsch. Seine Elf hat nun drei Heimspiele in Folge, beginnend mit der Partie im Bezirkspokal am Mittwoch gegen Schönwald. Anschließend kommen Buchenberg und Tannheim in der Meisterschaft nach Fischbach.

Einen Punkt brachte die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach beim 1:1 aus Neukirch mit. „Wir haben nicht gut gespielt. Neukirch war aggressiver und giftiger. Schon unsere 1:0-Führung war schmeichelhaft, so wie das Endergebnis auch“, resümiert SG-Trainer Franz Ratz. Seine Elf habe in der Saison schon deutlich besseren Fußball gespielt. Ratz hofft, dass die Mannschaft auch schnell wieder daran anknüpft, denn: „Wir hätten in Neukirch auch verlieren können“. Immerhin hat der Aufsteiger nach sechs Spielen elf Punkte und damit ein Drittel von der angestrebten Zahl, die zum Klassenerhalt reichen soll.

Die Sportfreunde Neukirch müssen weiter auf den ersten Saisonsieg warten. „Wir haben sehr engagiert gespielt, waren aber nicht effektiv genug. Der Knackpunkt war sicherlich die Rote Karte gegen uns. Von diesem Zeitpunkt an wurde es noch schwieriger“, sagt Trainer Klaus Waldvogel. Ihm macht der Auftritt der Mannschaft in der Partie Mut, denn die Ansätze waren da. „Die nächsten zwei Spiele in Tannheim und gegen den VfB werden zeigen, wohin es geht. Wir müssen jetzt nicht mehr viel reden. Jeder kann die Tabelle lesen. Es ist schon fünf vor zwölf. Wir brauchen jetzt Siege“, ergänzt Waldvogel.

Mit bisher erst einer Niederlage und acht Punkten ist der FC Kappel auf einem guten Weg, eine sorgenfreie Saison zu spielen. „Nach unserer katastrophalen Vorbereitung bin ich mit der bisherigen Ausbeute und unseren Spielen sehr zufrieden. Wir haben es bisher auch geschafft, die Flut der Gegentore aus den vergangenen Jahren einzudämmen, was ebenfalls ein Ziel von uns war“, sagt Trainer Kai Bommer, dessen Elf zuletzt einen 2:0-Erfolg gegen Schönwald feierte. Nun warten mit Schonach II und der SG Vöhrenbach zwei Aufsteiger auf die Bommer-Elf. Beide stehen in der Tabelle vor Kappel.

Mit dem 3:2-Erfolg in Peterzell gelang Aufsteiger FC Schonach II der erste Auswärtssieg. „Darauf bin ich solz, zumal wir ohne Unterstützung aus dem Landesliga-Kader gewonnen haben“, sagt Trainer Robin Kienzler. Seine Elf führte bereits mit 2:0 und kassierte danach den Ausgleich. „In dieser Situation kann die Partie kippen. Wir haben jedoch schnell das dritte Tor erzielt und es danach gut gemacht“, ergänzt Kienzler. Sein Ziel im ersten Jahr in der Liga ist es, „im Kampf um den Klassenerhalt nicht rechnen zu müssen“. Außerdem will Kienzler mit der zweiten Mannschaft „möglichst viele Spieler entwickeln, die einmal an die Tür der Landesliga-Elf anklopfen“. Nach sechs Partien haben die Schonacher bereits neun Punkte eingesammelt.

Nach zuletzt zwei Siegen ging die SG Buchenberg/Neuhausen gegen Rietheim mit einer 1:2-Niederlage vom eigenen Platz. „Wir waren nicht schlechter als der Gegner. Wenn wir die Elfmeterchance zum 2:0 nutzen, gehen wir auch als Sieger vom Platz“, analysiert SG-Trainer Hannes Feucht. Ihm „tut es leid für die Jungs“, dass der Mannschaft keine Punkt blieben. Feucht: „Es gibt nicht viel zu kritisieren. Manchmal fehlt uns einfach das nötige Quäntchen Glück in einigen Aktionen. Wir arbeiten gut im Training und werden uns dafür auch wieder belohnen.“