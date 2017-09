Regionalsport Schwarzwald SG Riedöschingen feiert Derbysieg

7. Spieltag in der Bezirksliga Schwarzwald: Der FC Pfaffenweiler siegt beim FC Königsfeld.

Fußball-Bezirksliga: (dba/jsi) FC Königsfeld – FC Pfaffenweiler 1:2 (1:0). Das Spitzenspiel wurde seiner Bezeichnung von Beginn an gerecht. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Königsfeld hatte in der ersten Halbzeit leichte Feldvorteile und nutzte diese zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die spielstarken Gäste den Druck und hatten Mitte des zweiten Durchgangs ihre beste Phase, in der Pfaffenweiler binnen sieben Minuten die Partie drehte. Königsfeld drängte im Anschluss zwar noch auf den Ausgleich, kam aber nicht zwingend zum Abschluss. Tore: 1:0 Novakovic (31.), 1:1 Link (66.), 1:2 Ohlhauser (73.). SR: Matosevic (Villingen). Z: 120.

FC Gutmadingen – FC Brigachtal 2:1 (0:0). Brigachtal hielt gegen die favorisierten Gastgeber in der ersten Halbzeit gut mit und hatte selbst die Möglichkeit zur Führung. Der FCG verzeichnete bereits hier ein deutliches Chancenplus. Als Gutmadingen das Tempo nach dem Seitenwechsel erhöhte, geriet Brigachtal immer mehr in die Defensive. Die Gastgeber ließen ihre guten Möglichkeiten zunächst ungenutzt, ehe Manuel Huber (75.) den Bann brach. Um die Gefahr in einen Konter zu laufen zu reduzieren, ging Gutmadingen kein Risiko mehr. Brigachtal fings sich per Tempogegenstoß kurz vor dem Schlusspfiff das 2:0 ein. In der Nachspielzeit gelang nur noch der Anschlusstreffer. Tore: 1:0 M. Huber (75.), 2:0 M. Huber (90.), 2:1 Bausch (90.+2). SR: Braun (Löffingen). Z: 120.

FC Dauchingen – SV Überauchen 2:0 (0:0). Überauchen schaffte es zu keinem Zeitpunkt, Dauchingen ernsthaft zu gefährden. Stattdessen hielten die Dauchinger den Gast in der ersten Halbzeit vom eigenen Tor fern, ohne jedoch selbst die letzte Konsequenz im Abschluss zu zeigen. Dies änderte sich nach Wiederbeginn, Dauchingen kam mit Schwung aus der Kabine und ging durch Marius Eisele (52.) in Führung. In der Folge spielte Überauchen zwar offensiver, öffnete damit aber in erster Linie Räume für die Gastgeber, die diese auch gewinnbringend nutzten. Tore: 1:0 Eisele (52.), 2:0 Maherovych (81.). SR: Benz (Gengenbach). Z: 110.

SG Riedböhringen/Fützen – SG Riedöschingen/Hondingen 1:3 (1:1). Die Gäste gingen nach etwas mehr als einer Viertelstunde per Foulelfmeter in Führung. Der Spielverlauf hatte bis dato keinen Treffer erwarten lassen. Anschließend nahm die Partie Fahrt auf, was insbesondere an den Gastgebern lag, die kurz vor der Pause zum Ausgleich kamen. Nach dem Seitenwechsel wogte die Begegnung hin und her, ehe die Gäste erneut per Elfmeter in Führung gingen. Riedböhringen/Fützen nutzte diese in Unterzahl nicht mehr und musste auch noch das 1:3 hinnehmen. Tore: 0:1 Bäurer (18./FE), 1:1 Schmid (41.), 1:2 Bäurer (71./FE), 1:3 Bäurer (80.). SR: Fleig (Brigachtal). Z: 100. GR: SG Riedböhringen/Fützen (70.).

SV Hölzlebruck – FV Marbach 0:1 (0:1). Die Gäste fanden von Beginn an gut in die Partie und agierten aggressiv. Bereits nach einer Minute vereitelte Hölzlebruck-Keeper Christoph Straub eine Marbacher Großchance. Auch danach parierte Straub mehrfach stark und verhinderte den Rückstand. Nach einer halben Stunde war der SVH-Torwart doch geschlagen. Eine tolle Kombination über drei Stationen vollendete Florian Ehmann zum 0:1. Nach diesem Treffer fand Hölzlebruck zunehmend besser ins Spiel und gestaltete dies bis zur Pause offener. In der letzten halben Stunde ließ Marbach etwas nach. Es gab einige Ballverluste im Mittelfeld und vorne wurden aussichtsreiche Konterchancen liegengelassen. Über den leidenschaftlichen Kampf blieb Hölzlebruck bis zum Abpfiff dran. In der Schlussviertelstunde zitterten sich die Marbacher zum Auswärtsdreier. Tor: (30.) Ehmann. ZS: 100. SR: Adnan Dracic (Villingen). Bes. Vork.: Rot (88.) Hölzlebruck.

FC Hochemmingen – TuS Bonndorf 4:2 (1:0). Verdienter Heimsieg: Hochemmingen zeigte sich von Beginn an sehr konzentriert. Beide Mannschaften standen defensiv gut. In Hälfte eins erzielte Efstratios-Michail Chatziioannidis (20.) das 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Pascal Heinig (55.) und Julian Künstler (57.), jeweils per Elfmeter, auf 3:0 für die Hochemminger. Die Partie war entschieden. Der TuS verkürzte zwar noch auf 3:1 (65.), doch mit dem zweiten Treffer von Künstler (69.) war das Ding endgültig durch. Tore: 1:0 (20.) Chatziioannidis, 2:0 (55. FE) Heinig, 3:0 (57. FE) Künstler, 3:1 (65.) Mario Modispacher, 4:1 (69.) Künstler, 4:2 (74.) Benjamin Schönle. ZS: 100. SR: Matthias Grobs (Wellendingen).

DJK Donaueschingen II – SV Geisingen 1:2 (0:1). In einem spannenden Bezirksliga-Spiel erwiesen sich die Geisinger als das abgezocktere Team. Für die DJK-Reserve war ein Unentschieden möglich, auch wenn die ersten 45 Minuten verschlafen wurden. Ivan Brozovic (36.) traf nach einer Ecke per Kopfball zum 0:1 für Geisingen. Im zweiten Abschnitt zeigten die Donaueschinger ihre Qualität und kamen durch einen Handelfmeter zum Ausgleich. Maximilian Jäggle (48.) sorgte für das 1:1. Mit einem satten Schuss aus 16 Metern entschied Peter Ochs die Partie vier Minuten vor dem Schlusspfiff. Tore: 0:1 (36.) Brozovic, 1:1 (48. Handelfmeter) Jäggle, 1:2 (86.) Ochs. ZS: 200. SR: Michael Radojevic (Dauchingen).

FV Tennenbronn – SV TuS Immendingen 5:1 (3:1). Klarer Heimerfolg: Vor knapp 200 Zuschauern besiegte der FVT den Gast deutlich. In den ersten zehn Minuten ging es hin und her. Tennenbronn erwischte den besseren Start und führte bereits nach sechs Minuten mit 1:0. Direkt im Gegenzug sorgte Torjäger Atila Yüce (7.) für den schnellen Ausgleich. Nun bestimmte die Heimmannschaft das Spielgeschehen. In Halbzeit eins waren weitere FVT-Treffer möglich. Unter anderem stand die Latte im Weg. Nach dem Wiederbeginn kontrollierten die Tennenbronner weiter die Partie, während der Gast nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Tore: 1:0 (6.) Manuel Hilser, 1:1 (7.) Yüce, 2:1 (11.) Julian Fleig, 3:1 (17.) Hilser, 4:1 (47.) Benjamin Moosmann, 5:1 (68. ET) Gerrit Winkler. ZS: 200. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).