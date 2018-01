Regionalsport Schwarzwald SG Riedböhringen/Fützen wird Favoritenrolle gerecht

Hallenturnier in der Blumberger Eichbergsporthalle

Hallenfußball: (her) Die SG Riedböhringen/Fützen wurde beim Hallenturnier des TuS Blumberg in der Eichbergsporthalle seiner Favoritenrolle gerecht. In einem packenden Finale setzten sich die Schützlinge von Trainer Frank Berrer gegen die FSV Schwenningen verdient mit 2:1 Toren durch und feierten den Turniersieg.

Elf Mannschaften spielten in zwei Gruppen die Vorrunde aus. Über die anschließenden Viertelfinals und Halbfinals wurden die Endspielteilnehmer ermittelt. Im ersten Halbfinale behielt die FSV Schwenningen gegen die AGS Lauchringen mit 1:0 die Oberhand. Stefan Marijanovic markierte den entscheidenden Treffer. Im zweiten Halbfinale setzte sich die SG Riedböhringen/Fützen gegen den FC Hüfingen ebenfalls mit einem knappen 1:0 durch. Spielführer Michael Schmid sorgte mit seinem Geniestreich für den umjubelten Siegestreffer. Im kleinen Finale sicherte sich Hüfingen durch ein 3:2 gegen Lauchringen den dritten Platz.

In einem gutklassigen Finale zeigte sich die SG Riedböhringen/Fützen von seiner besten Seite. In der Neuauflage des Endspieles von 2017 wurde der Titelverteidiger aus Schwenningen mit 2:1 bezwungen. Neuzugang Fabian Müller erzielte den Führungstreffer. Nach dem Ausgleich durch Stefan Marijanovic war Daniel Müller der Schütze zum 2:1 Endstand.

Ergebnisse Viertelfinale: FSV Schwenningen – TuS Bonndorf 5:1, FKB Villingen – FC Hüfingen 0:3, AGS Lauchringen – TuS Blumberg II 1:1 (5:4 nach Neunmeterschießen), SV Riedheim – SG Riedböhringen/Fützen 0:3,