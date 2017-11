Regionalsport Schwarzwald SG DJK Donaueschingen bejubelt ersten Saisonsieg

C-Junioren bezwingen Bahlingen. A-Jugend des FC 08 Villingengewinnt, C-Jugend unterliegt

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: FC 08 Villingen – FC Weil 2:0 (2:0). (ms) "Das war ein sehr wichtiger und hochverdienter Sieg für meine Mannschaft", freut sich Villingens Trainer Emanuele Ingrao. Da das Spiel der B-Junioren vorher abgesagt wurde, machten die Spieler der U17 den personellen Engpass der A-Jugend größtenteils wett. In Minute 26 wurde Laurent Sterling gefoult und brach sich dabei den Jochbogen im Gesicht. Den anschließenden Freistoß köpfte Niklas Heini, der rechtzeitig fit wurde, zum überfälligen 1:0 in die Maschen. Nur drei Minuten später legte der für Sterling eingewechselte B-Junior Max Caljkusic mustergültig für Kaiwan Schulze auf, der zum 2:0 erhöhte. In der zweiten Hälfte ließen die Villinger bei starkem Schneeregen weitere Chancen aus. Weil schwächte sich durch einen Platzverweis selbst, übte dann aber Druck auf das Tor der Nullachter aus. Das 2:0 beendet eine Sieglos-Serie von vier Spielen. Ingrao: "Wir haben ruhig kombiniert und den Gästen keine Chance gelassen. Die Jungs haben unseren Plan umgesetzt. Leider wird Laurent wohl für drei Monate ausfallen." Tore: 1:0 (26.) Heini, 2:0 (29.) Schulze. ZS: 80. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

Verbandsliga, B-Junioren: Das Spiel Freiburger FC – FC 08 Villingen wurde aufgrund starker Regenfälle abgesagt. Für die Nullachter ist es bereits der zweite wetterbedingte Spielausfall der Saison.

Oberliga, C-Junioren: FC 08 Villingen – FC Astoria Walldorf 2:3 (1:1). Das unglückliche 2:3 bedeutet die erste Heimniederlage der Villinger in dieser Saison. Dabei waren die Nullachter über weite Strecken die bessere Mannschaft. Die Gäste erwischten einen Traumstart und führten nach drei Minuten. In der Folge schnürte Villingen Walldorf an deren Strafraum ein. Silas Schäfer besorgte kurz vor der Pause nach Vorarbeit von Vitus Vochatzer den Ausgleich. Nach der Pause hatten die Nullachter weiterhin alles im Griff und schienen durch das 2:1 von Dario Holenstein auf der Siegerstraße. "Danach waren wir zu euphorisch und unkonzentriert", resümiert Trainer Haris Redzepagic. Sieben Minuten nach der Führung lagen die Nullachter wieder im Rückstand. Die Schlussoffensive blieb erfolglos. Redzepagic: "Walldorf kam minutenlang nicht über die Mittellinie. Wir haben uns einen hohen Aufwand nicht belohnt." Tore: 0:1 (3.), 1:1 (30.) Schäfer, 2:1 (55.) Holenstein, 2:2 (61.), 2:2 (62.). ZS: 120. SR: Jens Bormann (Hüfingen).

Verbandsliga, C-Junioren: SG DJK Donaueschingen – Bahlinger SC 3:1 (1:1). (cl) Es ist vollbracht. Der Donaueschinger Aufstiegstrainer Andreas Vöckt hat den ersten Saisonsieg eingefahren. Der Sieg war aufgrund der Vielzahl der Chancen verdient, auch wenn die Bahlinger mehr Spielanteile hatten. Vöckt: "Uns allen fällt ein Stein vom Herzen. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert und die spielerischen Vorteile der Bahlinger mit großer Leidenschaft und Kampfgeist ausgeglichen“. Die Gäste gingen früh in Führung. Sieben Minuten später glich Niklas Richter sehenswert aus. Im zweiten Spielabschnitt drückten die Bahlinger auf das Tempo. Die DJK verteidigte geschickt und ging zehn Minuten vor Schluss durch Marvin Lubenow erstmalig in Führung. Lubenow setzte auch zwei Minuten später den Schlusspunkt.