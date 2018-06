Regionalsport Schwarzwald SG Buchenberg/Neuhausen steigt ab

29. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. Sportfreunde Neukirch feiern wichtigen Sieg

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: VfB Villingen – NK Hajduk VS 4:5 (2:3). Beide Mannschaften boten ein echtes Torspektakel. In dem unterhaltsamen Spiel waren noch weitere Treffer möglich. Im Laufe der zweiten Hälfte führte Hajduk schon komfortabel und rettete sich über die Ziellinie. Tore: 0:1 (8.) Josip Cavar, 0:2 (9.) Gabriel Gasic, 1:2 (19.) Dragan Jovanovic, 2:2 (27.) Jovanovic, 2:3 (31.) Gasic, 2:4 (49.) Ilija Jozinovic, 2:5 (60.) Josip Matkovic, 3:5 (63.) Steffen Restle, 4:5 (84.) Restle. ZS: 100. SR: Sinan Karatas (Gengenbach). Bes. Vork.: Rot (50.) VfB.

FC Tannheim – FC Triberg 1:1 (0:0). Der FC Triberg verpasste die Chance auf einen wichtigen „Dreier“ im Kampf um den Klassenverbleib. Nach rund einer Stunde brachte Manuel Holzweißig den Gast in Führung. Drei Minuten vor Spielende glich Maximilian Wolfram zum 1:1 aus und die Mannschaften teilten sich die Punkte. Somit müssen die Triberger bis zum letzten Spieltag zittern. Vom direkten Abstieg, der Relegation oder gar der sicheren Rettung ist alles möglich. Tore: 0:1 (58.) Holzweißig, 1:1 (87.) Wolfram. ZS: 100. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

FC Schonach II – FC Fischbach 1:3 (1:1). Für beide Teams ging es um nicht mehr viel. Luca Timm brachte zunächst die Schonacher in Führung, ehe Fischbach zurückkam und die Begegnung trotz Unterzahl noch drehte. Tore: 1:0 (8.) Timm, 1:1 (13.) Gerd Müller, 1:2 (67.) Julian Wöhrle, 1:3 (82.) Marvin Stern. SR: Peter Becker (Hinterzarten). Bes. Vork.: Gelb-Rot (44.) Fischbach.

FC Peterzell – SG Buchenberg/Neuhausen 1:0 (0:0). Die SG war über weite Strecken die bessere Mannschaft. In einem kampfbetonten Abstiegskracher vergaben die Gäste einige gute Chancen. Peterzells Torhüter Pascal Weissinger reagierte mehrfach stark. In Minute 93 erzielte Peterzell mit der ersten Chance in Hälfte zwei den schmeichelhaften Siegtreffer, als Simon Schuster aus 20 Metern platziert in die Ecke traf. Buchenberg/Neuhausen ist somit abgestiegen. Tore: 1:0 (90.+3.) Schuster. ZS: 80. SR: Andreas Scheffler (Furtwangen).

Spfr. Neukirch – FC Weilersbach 2:1 (1:0). Die Sportfreunde erwischten einen Start nach Maß und gingen nach vier Minuten per Elfmeter durch Dominik Hellenbrand in Führung. Danach war Weilersbach spielbestimmend und drängte auf den Ausgleich. Torhüter Gulizia und das Aluminium standen mehrfach im Weg. Erst in Minute 59 fiel das 1:1 durch Mike Köhler. Mit einem Traumtor aus 76 Metern erzielte Patrik Eschle in Minute 76 den umjubelten Siegtreffer für Neukirch vor rund 300 Zuschauern. Tore: 1:0 (4.) Hellenbrand (FE), 1:1 (58.) Köhler, 2:1 (77.) Eschle. ZS: 300. SR: Andreas Kleiser (Hinterzarten).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – SV Rietheim 2:1 (1:0). Die SG war in Hälfte eins die bessere Mannschaft und ging durch einen kuriosen Treffer in Führung. Ali Toprak schlug einen langen Ball von der Mittellinie, den der Rietheimer Torhüter unterschätzte und über sich ins Tor trudeln ließ. Nach der Pause legte Toprak mit einem unhaltbaren Schuss über den Torwart hinweg das 2:0 nach. In der Folge steigerten sich die Gäste, die in Minute 77 den verdienten Anschluss durch Nico Meder erzielten. Am Ende blieb es beim leistungsgerechten 2:1. Tore: 1:0 (28.) Toprak, 2:0 (55.) Toprak, 2:1 (77.) Meder. ZS: 200. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

FC Kappel – SV Nußbach 5:0 (2:0). Kappel war von Anfang an am Drücker und spielte die Nußbacher an die Wand. Der 5:0-Sieg ist auch in der Höhe hochverdient. Kappel feiert durch den Erfolg den Klassenerhalt. Tore: 1:0 (30.) Martin Geppert (FE), 2:0 (44.) Christoph Popko, 3:0 (59.) Benjamin Falkenberg, 4:0 (67.) Marco Hey, 5:0 (71.) Axel Bommer. Zuschauer: 100. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen).