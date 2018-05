Regionalsport Schwarzwald SG Buchenberg/Neuhausen lässt Punkte liegen

28. Spieltag in der Kreisliga A 1: Torreiches Unentschieden zwischen Nußbach und Peterzell

Fußball, Kreisliga A, Staffel 1: (mst/jsi) FC Kappel – DJK Villingen II 2:0 (2:0). Kappel zeigte eine starke erste halbe Stunde und führte verdient mit 2:0. Zuerst traf Marco Rieger per Kopf, ehe Martin Geppert nur zwei Minuten später per Konter nachlegte. In Hälfte zwei flachte die Partie ab. Die Gäste schafften es nicht, Druck auf das Kappeler Tor auszuüben. Tore: 1:0 (17.) Rieger, 2:0 (19.) Geppert. ZS: 120. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

FC Weilersbach – VfB Villingen 1:1 (1:1). In einer ausgeglichenen und guten Partie brachte Ömer Bulut den VfB nach feinem Zuspiel von Dragan Jovanovic in Führung. Kurz vor der Pause rutschte Roman Rudenko weg und ermöglichte Sinan Kurban einen freien Weg zum Tor, in das er allein vor dem Torhüter zum Ausgleich traf. In Hälfte zwei trafen die Gastgeber dreimal Aluminium, die Punkteteilung ist unterm Strich aber gerecht. Tore: 0:1 (36.) Bulut, 1:1 (45.) Kurban. ZS: 70. SR: Andreas Scheffler (Furtwangen).

SG Buchenberg/Neuhausen – Spfr. Neukirch 0:0. Im kampfbetonten Kellerduell waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft, vergaben aber beste Chancen. In Minute 68 scheiterte die SG per Elfmeter an Neukirchs Torhüter Fabio Gulizia, in der Schlussminute traf die Spielgemeinschaft nur den Pfosten. Die Gäste können mit diesem Ergebnis besser leben. ZS: 120. SR: Enis Morat (Schwenningen). Bes. Vork.: Gulizia (Neukirch) hält Strafstoß (68.).

FC Fischbach – FC Schönwald 3:0 (1:0). Der Meister war die dominante Mannschaft und ging nach einem schönen Spielzug über außen und Querpass nach innen durch Gerd Müller in Minute 33 in Führung. Nach der Pause legten die Gastgeber nach dem gleichen Schema durch Seltan Weldegergs und Gerd Müller zum 3:0 nach, was aus Gästesicht noch schmeichelhaft war. Tore: 1:0 (33.) Müller, 2:0 (62.) Weldegergs, 3:0 (74.) Müller. ZS: 150. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen). Bes. Vork.: Gerd Müller verschießt Elfmeter (10.).

SV Rietheim – FC Schonach II 0:2 (0:1). In einer munteren Begegnung brachte Dominik Wölfle die Gäste kurz vor der Pause verdient in Führung. Für Durchgang zwei nahm sich Rietheim viel vor, kassierte aber neun Minuten nach Wiederbeginn die kalte Dusche von Nico Ketterer. Danach bemühten sich die Gastgeber um den Anschluss, der aber nicht gelingen wollte. Tore: 0:1 (43.) Wölfle, 0:2 (54.) Ketterer. ZS: 100. SR: Pascal Czech (Königsfeld).

SV Nußbach – FC Peterzell 3:3 (2:0). In einer unterhaltsamen Partie war Nußbach in Hälfte eins besser und führte nach Toren von Stefan Loeck und Marcel Hettich zur Pause verdient mit 2:0. Danach kämpften sich die Gäste zurück und glichen aus, ehe Steffen Schneider zum 3:2 traf. Mit dem letzten Angriff des Spiels gelang Patrick Ganter in Minute 94 der verdiente Ausgleichstreffer für Peterzell. Tore: 1:0 (26.) Loeck, 2:0 (33.) Hettich, 2:1 (51.) Dominik Armbruster, 2:2 (55.) Danny Maier, 3:2 (63.) Schneider, 3:3 (90.+4) Ganter. ZS: 70. SR: Florian Kienzler (Gütenbach). Gelb-Rot: FCP (70.).

NK Hajduk VS – FC Tannheim 1:0 (0:0). Beide Mannschaften neutralisierten sich in einer chancenarmen Partie überwiegend, wobei der Gastgeber mehr Spielanteile verzeichnete. Alles lief auf eine Nullnummer hinaus, als ein langer Ball von Hajduk zum 1:0 führte. Ilija Jozinovic (70.) erzielte den einzigen Treffer des Tages. Tor: 1:0 (70.) Jozinovic. ZS: 30. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).