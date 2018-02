Regionalsport Schwarzwald SG Blumberg sorgt bei C-Junioren für Überraschung

Finalturnier um die Futsal-Meisterschaft der C-Jugend in Bräunlingen

Hallenfußball: (her) SG Blumberg heißt der neue Futsal-Bezirksmeister der C-Junioren im Schwarzwald. Die jungen Kicker vom Eichberg sicherten sich dank einer kämpferischen Bravourleistung mit einem 1:0-Erfolg im Finale gegen den FC 08 Villingen den Titel. Das Spiel um Rang drei gewann die SG DJK Donaueschingen mit einem klaren 4:1 gegen die SG Hölzlebruck.

Bei den C-Jugendlichen war in der Bräunlinger Sporthalle von Anfang an Spannung angesagt. Schon in den Vorrundenspielen war das Niveau hoch. Die Vorrundengruppe 1 wurde von der SG DJK Donaueschingen beherrscht. 7:0 gegen die DJK Villingen sowie 2:0 gegen den VfB Villingen waren die klaren Ergebnisse. In der Gruppe 2 setzte sich Blumberg mit zwei 1:0-Siegen gegen den FC 08 Villingen und die SG Hölzlebruck durch. Damit hatten Donaueschingen und Blumberg das Halbfinale direkt erreicht. In der Zwischenrunde qualifizierten sich der FC 08 Villingen mit einem 5:1-Erfolg gegen die DJK Villingen und die SG Hölzlebruck mit einem 2:1-Sieg gegen den VfB Villingen fürs Halbfinale.

Die SG Blumberg glänzte im ersten Semifinale mit einem überragenden 6:1 gegen Hölzlebruck. Der FC 08 Villingen tat sich mit dem glücklichen 1:0-Erfolg gegen die SG DJK Donaueschingen wesentlich schwerer.

Im Finale drückte der FC 08 von Anfang an aufs Tempo. Die Blumberger verteidigten aber geschickt und setzten mit schnellen Kontern immer wieder Nadelstiche. Blumbergs Torjäger Marc Renner erzielte in der Mitte der Partie das 1:0. Dank kämpferischer Tugenden sowie einer herausragenden Torhüterleistung verteidigten die Blumberger bis zum Schlusspfiff die Führung und wurden damit Bezirksmeister.

„Meine Mannschaft hat es mit tollem Teamgeist überragend gemacht und sich diese überraschende Meisterschaft verdient“, zeigte sich der Blumbergs Trainer Thorsten Gregor von seinem Team begeistert. Durch ihren Titelgewinn haben sich die Blumberger für die südbadische Meisterschaft qualifiziert. Diese wird am Samstag in Waldshut-Tiengen ausgetragen.

Die Schiedsrichter des Turnieres waren Enis Morat (Bad Dürrheim), Stefan Kromer (FC Pfaffenweiler) und Melina Krämer (Donaueschingen).