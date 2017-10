Regionalsport Schwarzwald SG Bad Dürrheim verpasst das zweite Tor

Spiele der Frauenfußball-Mannschaften. Neukirch erneut unentschieden

Frauenfußball, Verbandsliga: (olg) SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – FC Denzlingen 1:1 ( 1:0). Einen unglücklichen Punktverlust mussten die Kurstädterinnen gegen den Gast aus dem Elztal verkraften. Nach dem 1:0 von Christina Brugger kurz vor der Halbzeit (43.) schienen die Zeichen auf Sieg zu stehen. Bad Dürrheim verpasste es in der zweiten Halbzeit allerdings, das entscheidende 2:0 nachzulegen. Denzlingen versuchte alles, gab nicht auf und kam in der 90. Minute noch zum Last-Minute-Ausgleich durch Noemi Österle. „Am Ende war es schade, dass wir nicht die drei Punkte einfahren konnten und so spät den Ausgleich kassiert haben“, sagte Bad Dürrheims Trainer Klaus Stärk.

Sportfreunde Neukirch – SV Gottenheim 1:1 (1:1). Das vierte Unentschieden im fünften Spiel erreichte das Team von Neukirchs Trainer Dirk Huber. „Wir warten leider immer noch auf den ersten Sieg. Aber wichtig ist, dass wir wieder gepunktet haben“, sagte Huber. Zunächst fiel das 0:1 der Gäste in der 31. Minute durch Elisa Brenn. Nur kurze Zeit später glich Alisa Colpi noch vor der Pause zum 1:1 aus (41.). Im zweiten Durchgang vergaben beide Seiten weitere Chancen zum möglichen Siegtreffer.

Landesliga Frauen

SV Deggenhausertal – FV Marbach 3:3 (2:3). Nicht schlecht lag Marbachs Trainer Holger Rohde mit seiner Prognose eines 4:4-Unentschiedens im Vorfeld. „Mir war klar, dass es angesichts der Offensivstärke beider Teams einen offenen Schlagabtausch geben würde, den es vor rund 100 Zuschauern auch gab“, sagte der Coach. In einem hochklassigen Landesligaspiel ärgerte sich Rohde nur über das Ergebnis. „Wir haben zwei Punkte verschenkt. Das Spiel müssen wir einfach gewinnen, wenn man sieht, was wir an Chancen haben liegen lassen.“ Selbst SVD-Trainer Kneissler meinte nach dem Spiel: „Wenn Marbach nach 20 Minuten statt 1:0 mit 4:0 führt, können wir uns nicht beschweren. Doch es stand nur 1:0 durch den Treffer von Valeria Chiarelli (16.). Dann setzte der Gastgeber mit einem Doppelschlag zwei Nadelstiche zum 1:1 (21.) und 2:1 (26.). Madeline Baschnagel markierte erst den 2:2-Ausgleich (35.), dann bereitete sie kurz vor der Pause das 2:3 durch Chiarelli (44.) vor. Nach dem Seitenwechsel konnte Marbach einen Eckball nicht richtig klären und mit einem an sich harmlosen Schuss vom Strafraumeck landete der Ball im langen Eck zum 3:3 (49.). Danach hatten beide Teams Chancen zum vierten Tor, das jedoch nicht mehr fiel.

FC Grüningen – SV Litzelstetten 1:1 (1:1). Erste Punkverluste für den Tabellenführer: Nach der frühen 1:0-Führung in der 16. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Raffaela Stietz konnten die Gastgeberinnen nicht nachlegen und kassierten zu schnell in der 31. Minute den 1:1-Ausgleich durch Carmen Benz. Im weiteren Verlauf bis zum Schluss hatten beide Seiten noch Möglichkeiten zum Siegtreffer.

SV Worblingen – SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg 1:2 (1:1). Überraschung im Aufsteigerduell: Schlusslicht Mettenberg gewann beim SV Worblingen, obwohl der Gast durch Saskia Cabete früh in Rückstand geriet (13.). Doch Kerstin Müller markierte keine 120 Sekunden später den 1:1-Ausgleich. Es kam sogar noch besser für die Spielgemeinschaft, als Mitte der zweiten Hälfte Torjägerin Kristina Groß den umjubelten 2:1-Siegtreffer für den Außenseiter markierte (73.).

SV Titisee – SG Schliengen-Neuenburg 2:1 (2:1). Vierter Sieg im fünften Spiel: Titisee erwischte daheim einen Blitzstart, und Selina Vöhringer sorgte schnell für den 1:0-Paukenschlag (7.). Amanda Nünninghoff (21.) legte den zweiten Treffer nach. Die Gäste verkürzten durch Carmen Höfferlin auf 2:1 (26.). Bis zum Ende blieb die Partie spannend, aber beide Teams wussten ihre Chancen nicht mehr zu nutzen.

Auslosung Südbadischer Pokal, Achtelfinale (1. November): Spfr. Neukirch – SV Deggenhausertal, FC Uhldingen – FV Marbach.