Regionalsport Schwarzwald SG Bad Dürrheim setzt auf Offensivaktionen

Frauen-Verbandsligist spielt gegen PSV Freiburg. Neukirch beim ESV Freiburg zu Gast

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – Polizei SV Freiburg (Sonntag, 15 Uhr). Im Verfolgerduell erwartet das Team von Trainer Klaus Stärk mit 16 Punkten einen Gast um Coach Karsten Wiegand, der vier Zähler weniger auf dem Konto hat. Die Gäste glänzen bisher durch eine starke Abwehr mit nur acht Gegentoren. Torjägerin Elena Beckmann und Magdalena Klein haben Erfahrungen aus der Ober- und Regionalliga. SG-Co-Trainer Karl-Heinz Grießhaber beobachtete den Gegner gegen Hegau II. "Da standen sie in der Abwehr sehr kompakt. Wir werden versuchen, sie mit unserer schnellen Offensive zu beschäftigen." Personell sind bei Bad Dürrheim bis auf Lisa Kleinhans (privater Termin) alle an Bord. So auch Marissa Brown-Schlenker nach ihrer Verletzung. Ebenso Carina Baumann. "Marissa hätte auch vergangene Woche in Neukirch spielen können", betont Grießhaber.

ESV Freiburg – Sportfreunde Neukirch (Sonntag, 16 Uhr). Neukirch rutschte am vergangenen Spieltag etwas in der Tabelle nach hinten. Beim ESV rechnet Trainer Dirk Huber mit einem Hartplatzspiel. "Der Gegner hat drei starke und neue Spielerinnen. Wenn wir diese in den Griff bekommen, ist etwas möglich. Wegen des Wintereinbruchs konnten wir diese Woche nicht auf dem Platz trainieren." Eine schwierige Aufgabe für Neukirch, zumal der ESV zuletzt zwei Partien verloren hat und selbst unter Zugzwang steht.

Landesliga

SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg – FV Marbach (Sonntag, 13 Uhr, Ort noch offen). Durch den Wintereinbruch ist der Austragungsort des letzten Vorrundenspiels noch offen und eventuell sogar gefährdet. "In Schluchsee auf dem Kunstrasen lag am Mittwoch noch Schnee. Eventuell geht es in Mettenberg auf dem Rasen", bleibt FVM-Trainer Holger Rohde entspannt. Er erwartet nach fünf Pflichtspielsiegen in Folge beim Tabellenletzten drei Punkte. Seine Elf steht auf Rang zwei. Mettenberg verlor bisher neun seiner zehn Partien. Der Aufsteiger hat mit Kristina Groß eine erfahrene Torjägerin, die früher in der Oberliga spielte. Personell fehlt Marbach Judith Jakob (beruflich). Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Valeria Chiarelli (krank). "Jetzt müssen sich andere Spielerinnen zeigen. Wir haben schon mehrfach bewiesen, dass wir Leistungsträger ersetzen können", so Rohde.

SV Worblingen – FC Grüningen (Sonntag, 15 Uhr). Die Fahrt zum Aufsteiger vom Hohentwiel, der abstiegsgefährdet im Tabellenkeller steht und zwei von zehn Partien gewann, ist für den in zehn Begegnungen ungeschlagenen Spitzenreiter eine Pflichtaufgabe. "Unser Ziel ist es, mit den vier Punkten Vorsprung in die Winterpause zu gehen", betont Trainer Mathias Limberger. Den Gegner ließ er schon beobachten. "Wir wollen mit schnellem und gutem Fußball zeigen, warum wir Tabellenführer sind. Den Gegner werden wir nicht unterschätzen", so Limberger. Ihm steht ein 18er-Kader zur Verfügung. Abwehrspielerin Sandrina Bippus wird fehlen, dafür sind Annemarie Gnielinski und Charlotte Kuck wieder mit an Bord.

SV Niederhof – SV Titisee (Sonntag, 12.45 Uhr). Beim frühzeitig im Titelrennen abgehängten ehemaligen Vorjahresvizemeister erwartet Titisee eine schwere Aufgabe. Bei Niederhof ist Julia Albiez (früher Knoblauch) nach einem Jahr Pause wieder an Bord. Die Elf zeigte zuletzt aufsteigende Form.