Regionalsport Schwarzwald SG Bad Dürrheim peilt Traumstart an

SG Bad Dürrheim peilt Traumstart an

Verbandsliga-Frauen beim ESV Freiburg. Neukirch beim Tabellennachbarn Wittlingen

Frauenfußball-Verbandsliga: SG Wollbach/Wittlingen – Sportfreunde Neukirch (Sonntag, 14 Uhr in Wittlingen). (olg) Die Fahrt ins Kandertal führt zum Kellerduell Schlusslicht gegen Vorletzter. Es geht für beide um die Rote Laterne und den ersten Saisonsieg. Beide haben nach drei Partien nur zwei Unentschieden. Neukirchs Trainer Dirk Huber möchte etwas Zählbares von der langen Fahrt mit nach Hause nehmen. Einen Favoriten gibt es nicht, wenngleich in den Reihen der SG einige ehemalige Jugendspielerinnen des SC Freiburg stehen. So Annika Baumann oder Lisa Kammerer.

ESV Freiburg – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen (Sonntag, 16 Uhr). Das nächste Topspiel für die Kurstädterinnen steht bevor. Erneut geht es nach Freiburg. Der seit zehn Jahren etablierte ESV startete mit zwei Siegen, stolperte allerdings zuletzt in Hegau. Trainer Dennis Puscha hat mit Jessica Gladis eine seit Jahren erfahrene Torjägerin in seinen Reihen. Mit Natalie Schier hat der ESV eine neue Torfrau. Nach drei Siegen und einem Traumstart mit 12:2-Toren kann der Aufsteiger befreit aufspielen und mit seiner eingespielten Mannschaft versuchen, den unglaublichen Lauf fortzusetzen. Bei einem weiteren Sieg dürfte sich das Team der Trainer Klaus Stärk und Karl-Heinz Grießhaber vom Start weg an der Tabellenspitze festsetzen. Alle anderen vor der Runde gehandelten Mannschaften haben bereits Punkte gelassen.

Landesliga

FV Marbach – SV Titisee (Samstag, 15 Uhr). Das Bezirksderby verspricht Spannung pur. Titisee startete mit drei Siegen in die Saison. "Allerdings waren die Gegner einfacher. Ich bin ich froh, dass wir die neun Punkte haben", sagt SVT-Trainerin Jasmin Kaiser und ergänzt: "Wir gehen daher ohne Druck in die Partie." Marbachs Übungsleiter Holger Rohde kennt den Gegner sehr gut. "Schließlich war ich dort einmal Trainer. Nahezu alle Spielerinnen von damals sind noch dabei. Es wird ein offenes Spiel, bei dem wir natürlich versuchen werden, wieder offensiv Vollgas zu gehen und den dritten Sieg einzufahren."

SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg – FC Grüningen (Sonntag, 13 Uhr in Schluchsee). Das zweite Bezirksderby scheint im Vorfeld eine klare Sache zu sein. Grüningen gewann die ersten drei Partien und will nachlegen. Die Chancen stehen gut. Zwar hat der Aufsteiger mit Kristina Groß eine frühere Oberliga-Torjägerin in seinen Reihen, doch ihre Tore reichten bisher nicht, um die drei klaren Niederlagen zu vermeiden. Die SG Mettenberg ist Tabellenletzter. Im Pokal siegte Grüningen gegen die SG Mettenberg mit 3:0 Toren.