Regionalsport Schwarzwald SG Bad Dürrheim in Bestbesetzung

Verbandsliga-Frauen empfangen Denzlingen. Neukirch auf eigenem Platz gegen Gottenheim

Frauenfußball, Verbandsliga: (olg) SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – FC Denzlingen (Sonntag, 15 Uhr in Oberbaldingen). Nach dem Aus im Pokal am Dienstag in Marbach geht die SG wieder mit Volldampf an die nächste Aufgabe heran. „Wir sind nicht unglücklich, dass wir im Pokal raus sind“, sagt SG-Trainer Klaus Stärk ganz entspannt. Er ließ in der Partie vier seiner besten Spielerinnen, Christina Brugger, Franziska Fuchs, Sabine Rothe und Marissa Schlenker-Brown, pausieren „Unser Schwerpunkt liegt auf den Punktspielen", ergänzt Co-Trainer Karl-Heinz Grießhaber.

Gegen Denzlingen trifft das Team aus der Kurstadt auf einen erfahrenen Gegner um Torjägerin Lisa Schmieder. Trainer Marco Neumaier ist seit rund 15 Jahren im Breisgau im Frauenfußball im Geschäft und war bereits beim SC Freiburg II und dem SV Gottenheim tätig. Auf die SG wartet ein taktisch diszipliniert ausgebildetes Team mit starker Defensive. Allerdings hat Denzlingen erst eine von vier Partien gewonnen. Die Chancen der Stärk-Elf stehen daher nicht schlecht, weiter unbesiegt Tabellenführer zu bleiben und den vierten Sieg einzufahren.

Sportfreunde Neukirch – SV Gottenheim (Sonntag, 17 Uhr). Der Erfolg im Pokalspiel sollte Trainer Dirk Huber und seiner Elf Auftrieb geben. "Nun streben wir auch gegen Gottenheim etwas Zählbares an.“ Die Aufgabe gegen den Zweiten der vergangenen Saison ist jedoch nicht einfach. Gottenheim startete nicht ideal in die Runde und braucht dringend Punkte, um die Tabellenspitze nicht aus den Augen zu verlieren. Neukirch wartet nach drei Remis immer noch auf den ersten Saisonsieg.

Landesliga: SV Deggenhausertal – FV Marbach (Samstag, 16.45 Uhr). Topspiel in den Apfelplantagen in der Nähe von Salem: Zweiter gegen Dritter heißt es zwischen den beiden besten Offensivreihen der Liga, die in den ersten vier Partien schon zusammen 31 Treffer erzielten (16:15). Marbachs Trainer Holger Rohde sagt: "Die englische Woche begann sehr gut mit zwei Derbysiegen. Nun wollen wir unseren Lauf fortsetzen. Wir wollen Vollgas geben und werden versuchen Tore zu erzielen.“ Bei den Gastgeberinnen spielen die beiden Top-Angreiferinnen Rössler und Bussek. „Wenn wir beide in den Griff bekommen, ist etwas drin.“ Rohde erwartet einen offenen Schlagabtausch. "Auf dem hohen Niveau würde ich selbst ein 4:4 oder noch mehr Tore nicht ausschließen."

FC Grüningen – SV Litzelstetten (Sonntag, 15 Uhr). Vier Siege in Folge, weiße Weste, Tabellenführer. Trainer Mathias Limberger und die Grüninger legten einen Traumstart hin und wollen mit einem Sieg ihre Position festigen. Der Gegner ist allerdings im Aufwind und ärgerte zuletzt Deggenhausertal mit einem 4:4. Das Aus im Pokal war für den Dauer-Finalisten kein Beinbruch. In der vergangenen Saison gab es einen 2:1-Sieg und eine 1:2-Niederlage.

SV Titisee – SG Schliengen-Neuenburg (Sonntag, 15 Uhr). Dem SV Titisee wurden bei der ersten Niederlage die Grenzen aufgezeigt. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger möchte Trainerin Jasmin Kaiser mit ihrer Elf den vierten Sieg einfahren, zumal die Gäste zuletzt in Meisterschaft und Pokal vier Niederlagen in Serie kassierten. Eine gute Chance für Titisee.

SV Worblingen – SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg (Sonntag, 15 Uhr). Im Aufsteigerduell ist der Gast als punktloser Tabellenletzter nur Außenseiter. Die Gastgeber aus Rielasingen kamen viel besser in die Runde und trafen in jedem Spiel ins Tor. Schon ein Unentschieden wäre für die SG Mettenberg eine Überraschung.