Regionalsport Schwarzwald SG Bad Dürrheim holt 1:3-Rückstand auf

Spiele der Schwarzwälder Frauenmannschaft. Fünftes Unentschieden für Neukirch. FC Grüningen dreht erneut das Spiel

Frauenfußball, Verbandsliga: (olg) SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – FC Hochrhein 3:3 (1:1). Mit Moral und großem Einsatz holte die Spielgemeinschaft einen 1:3-Rückstand kurz vor dem Ende auf und bleibt somit trotz des vierten Unentschiedens in Folge im siebten Spiel unbesiegt. Bei den Gästen hatte die dreifache Torschützin Titiana Di Feo in der 13. früh zum 0:1 und nach der Pause binnen 120 Sekunden zum 1:2 (52.) sowie 1:3 (54.) getroffen. Christina Brugger markierte vor der Halbzeit das 1:1 (22.) und verkürzte in der 78. Minute auf 2:3 (78.). Kurz vor dem Ende rettete Eveline Freitag mit dem 3:3 (89.) wenigstens einen Zähler.

PSV Freiburg – Spfr. Neukirch 1:1 (0:0). Bereits das fünfte Remis im siebten Spiel verbuchte das Team von Neukirchs Trainer Dirk Huber im Breisgau. Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging Freiburg in der 50. Minute mit 1:0 in Führung. Der Gast gab jedoch nicht auf und hatte die passende Antwort nur 180 Sekunden später, als Svenja Kienzler den 1:1-Ausgleich (53.) markierte. Beide Seiten vergaben danach noch etliche Chancen zum Siegtor.

Landesliga

FC Grüningen – SG Schliengen/Neuenburg 4:1 (2:1). Wieder in Rückstand, wieder das Spiel gedreht, erneut mit einem Doppelschlag Mitte der zweiten Halbzeit: Der Tabellenführer ist im siebten Spiel unbesiegt. Zunächst lag die Elf von Trainer Mathias Limberger durch Leonie Amann früh mit 0:1 hinten (9.), kam aber durch Denise Anders schnell zum 1:1-Ausgleich (21.). Danach blieb die Partie spannend bis zur 70. Minute: Eileen Bossick traf erst zum 2:1, dann legte vier Minuten später Verena Hinz das 3:1 nach (74.). Anna-Christin Schär sorgte in der 90. Minute für den 4:1-Endstand.

SV Worblingen – FV Marbach 2:3 (1:1). Einen Arbeitssieg feierte der FV Marbach auf dem erst drei Wochen alten Kunstrasen. Nach 35 Minuten Überlegenheit wurde der Gast nach einem Abwehrfehler zum 1:0 kalt erwischt (39.). Kurz vor dem Pausenpfiff sorgte Judith Jakob mit einer Einzelaktion für den 1:1-Ausgleich. Kurz nach der Pause erzielte Samantha Aichele nach einem schönen Spielzug das 1:2 (53.). Postwendend landete eine Worblinger Ecke direkt zum 2:2 im Netz (59.). Marbach kämpfte aber weiter und nach einem Foul an Madeline Baschnagel im Strafraum verwandelte Valeria Chiarelli den fälligen Elfmeter zum 2:3 (73.).

SV Deggenhausertal – SV Titisee 4:1 (2:0). Im Topspiel kassierten die Gäste aus Titisee beim ungeschlagenen Gastgeber ihre zweite Niederlage. Die Gäste wurden kalt erwischt und kassierten nach nicht einmal 60 Sekunden durch Alexandra Rößler das 1:0. Annika Rößler legte vor der Pause (32.) und nach dem Seitenwechsel (57.) einen Doppelpack zum 2:0 und 3:0 nach. Selina Vöhringer schaffte zwar den 3:1-Anschluss (76.), doch die Hoffnung währte nur kurz. Postwendend markierte Annika Rößler den 4:1-Endstand.