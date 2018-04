Regionalsport Schwarzwald SG Bad Dürrheim hat Rang zwei im Blick

Verbandsliga-Frauen spielen in Denzlingen. Neukirch in Gottenheim wieder unter Zugzwang

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) FC Denzlingen – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen (Sonntag, 12.30 Uhr). Die SG Bad Dürrheim gastiert beim abstiegsbedrohten FC Denzlingen. In der Vorrunde gab es ein 1:1, als das Team von Trainer Klaus Stärk spät den Ausgleich kassierte. Zuletzt fehlten die beiden US-Girls Marissa Brown-Schlenker und Cara Ledmann. Denzlingen zeigte zuletzt Höhen und Tiefen. Dank der Siege gegen die Kellerkinder Neukirch (4:0) und Wolfenweiler (5:0) hat die Elf noch alle Chancen. Mit einem Auswärtssieg darf Bad Dürrheim den Blick nochmals auf den zweiten Platz richten, da nach ein Nachholspiel ansteht. Die SG hat vier Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten ESV Freiburg.

SV Gottenheim – Sportfreunde Neukirch (Sonntag, 17 Uhr). Auf Neukirch wartet erneut eine schwerte Aufgabe. "Wir sind klarer Außenseiter, müssen aber versuchen, gegen jeden Gegner zu punkten", macht Trainer Dirk Huber seinem Team Mut. Gottenheim ist kassierte zuletzt drei Niederlagen hintereinander bei 1:7-Toren. Dieses Spiel gab es in der Saison schon zweimal in Neukirch: In der Vorrunde trennten sich beide Teams mit einem 1:1, im Pokal-Viertelfinale siegte Gottenheim 6:1.

Landesliga

FV Marbach – SV Deggenhausertal (Samstag, 15 Uhr). Für Marbachs Trainer Holger Rohde ist der April der Monat der Wahrheit. "Nach den kommenden acht Tagen wissen wir, wohin die Reise geht. Wir sollten am Samstag und anschließend in Grüningen gewinnen, sonst ist es schier unmöglich, zwei Teams abzufangen, die vorne liegen." Deggenhausertal hat sich im Winter mit Janina Friese verstärkt und jetzt neben Torjägerin Annika Rößler (23 Treffer) zwei schnelle Offensivspielerinnen. Der Gast schoss in den letzten drei Partien 21 Treffer. Marbach musste diese Woche eine Hiobsbotschaft verkraften. Torfrau Regina Glatz fällt mit einem Daumenbruch bis Saisonende aus. Dafür wird Luzia Burgbacher zwischen den Pfosten bleiben. "Sie ist mit ihren 59 Jahre fit. Da mache ich mir keine Sorgen", so Rohde, Burgbacher sollte die älteste aktive Torfrau Deutschlands sein.

SV Litzelstetten – FC Grüningen (Samstag, 16 Uhr). In der Vorrunde trennten sich beide Teams mit einem 1:1. Grüningen und Trainer Mathias Limberger sind etwas unter Zugzwang geraten. Litzelstetten unterlag zuletzt gegen Deggenhausertal mit 0:10. Grüningen sollte dennoch gewarnt sein, denn in der Vergangenheit gab es schon Stolperer gegen Litzelstetten. Es fehlen bei Grüningen Verena Hinz, Charlotte Kuck, Carolin Mayer und Larissa Kirch.

Unterdessen ist klar, dass Mathias Limberger die Grüninger auch in der kommenden Saison trainiert. Der 34-Jährige hat jetzt zugesagt. „Es macht viel Spaß mit dem Team und dem Umfeld um Peter Steinbring“, sagt Limberger. Es wird seine dritte Saison.