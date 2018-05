Regionalsport Schwarzwald SG Bad Dürrheim blickt auf Rang zwei

Verbandsliga-Fußballerinnen am Hochrhein zu Gast. Neukirch erwartet PSV Freiburg

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) FC Hochrhein/Hohentengen – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen (Samstag, 16 Uhr). Das Topspiel Vierter gegen Dritter verspricht Spannung. Die Kurstädterinnen haben einen Punkt Vorsprung und Platz zwei im Blick. Das Hinspiel endete 3:3. Der 7:2-Erfolg der SG am Dienstag verspricht ein torreiches Spiel. "Wir hätten gegen Walbertsweiler auch zweistellig gewinnen können", sagt SG-Trainer Kaus Stärk. Er hat mit Christina Brugger (18 Treffer) eine Top-Torjägerin in seinen Reihen, die fast die Hälfte aller Treffer markierte. Beim Gegner traf Tiziana Di Feo 20 Mal. Sie spielte wie Celine Leusch und Nina Sardu einst in der Nationalliga A in der Schweiz beim ehemaligen Meister FC Neunkirch.

Sportfreunde Neukirch – Polizei SV Freiburg (Samstag, 17 Uhr). Für Neukirch wir des immer enger mit dem Klassenerhalt. Trainer Dirk Huber sagt: "Wir versuchen alles." Er will seine junge Elf nicht unter Druck setzen. Freiburg kann sich mit einem Sieg endgültig vom drittletzten Platz entfernen. Mit Sandrina Graf und Elena Beckmann hat Freiburg eine treffsichere Offensive. In der Abstiegsfrage sieht so aus: Steigt Oberliga-Schlusslicht Freiburg-St.Georgen ab, und Alemannia Zähringen auf, gibt es zwei Absteiger. Verzichten Meister Vizemeister, sind es drei Absteiger.

Landesliga

FV Marbach – SV Worblingen (Samstag, 15 Uhr). Nach den Gala-Auftritten gegen Grüningen und Deggenhausertal erwartet Marbachs Trainer Holger Rohde diesmal keinen Glanzauftritt. "Der Gegner wird verstärkt in der Abwehr stehen. Wir müssen anrennen. Im Endspurt der Meisterschaft zählen nur die drei Punkte." Rohde hofft, dass sein Team weiterhin Top-Leistungen bringt. Neben den drei Langzeitausfällen sind Valeria Chiarelli (krank) und Beyza Turan (Rippenprellung) nicht dabei. Silvia Kraus ist an Bord.

SG Schliengen/Neuenburg – FC Grüningen (Sonntag, 15 Uhr in Neuenburg). Grüningens Trainer Mathias Limberger hofft auf eine Trotzreaktion nach der schwachen Derbyvorstellung. "Wir sind noch Zweiter und wollen mit einem Sieg an Hausen dranbleiben." Der Gegner spielt um den Klassenerhalt. Limberger: "Wir haben gegenüber den Konkurrenten den kleinsten Kader. Ausfälle sind nahezu nicht zu kompensieren."