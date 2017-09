Regionalsport Schwarzwald SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen punktet dreifach

Erster Spieltag in den Frauenfußball-Ligen. Neukirch verdient sich einen Zähler

Frauenfußball-Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – FC Denzlingen 1:1 (1:1). Einen verdienten Punkt holten die Sportfreunde gegen den schwer zu spielenden und defensiv kompakten Gast. Neukirch geriet in der 17. Minute durch Lena Dick nach einem Eckball in Rückstand. Die Antwort kam jedoch postwendend mit dem Ausgleich in der 21. Minute: Melanie Löffler und Sophia Burgbacher machten am Strafraum Druck auf den Ball, den Svenja Kienzler mit einem platzierten 18-Meter-Schuss ins untere Eck versenkte. Trainer Dirk Huber war sehr zufrieden: „Denzlingen war spielerisch besser. Es gab auf beiden Seiten wenige Chancen. Unsere hatten Löffler, Burgbacher und Kienzler. Der Siegtreffer wäre möglich aber auch glücklich gewesen und das Remis geht in Ordnung."

FC Wolfenweiler-Schallstadt – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen 1:2 (1:1). Gelungene Premiere für den Aufsteiger. Die ersten drei Punkte gehen in die Kurstadt. Dabei lag der Gast nach einem unglücklichen Eigentor von Michelle Fähling (13.) früh mit 0:1 im Rückstand. Kurz vor der Halbzeit schaffte die SG nach Vorarbeit von Christina Brugger durch Sabine Rothe den Ausgleich (41.). Nach dem Seitenwechsel kam der Gast immer besser ins Spiel und hatte einige Torchancen. Eine nutzte Rothe (73.) nach einem Doppelpass mit Brugger zum umjubelten 2:1-Siegtreffer. In den letzten 20 Minuten brachte die Elf von Trainer Klaus Stärk den knappen Vorsprung über die Zeit.

Landesliga: FV Marbach – SV Litzelstetten 4:2 (1:0). In einem überlegen geführten Spiel gelang Marbach ein hochverdienter Sieg. „Spielerisch, läuferisch und von der Qualität der Chancen her war das alles Note 1“, sagte Trainer Holger Rohde. Er sah nur ein Manko: „Die Chancenverwertung war miserabel. Wir hätten schon nach 45 Minuten mit 6:0 führen müssen. Wenn das Spiel 10:2 endet, dürfen sich die Gäste nicht beschweren.“ Zunächst fiel nur ein Treffer durch Samantha Aichele (34.) nach Vorarbeit von Cora Rigoni zum 1:0. Direkt nach der Pause erkämpfte Valeria Chiarelli gegen die Torfrau am Fünfer den Ball und legte Rigoni quer, die im zweiten Anlauf zum 2:0 traf (50.). „Dann riss bei uns 15 Minuten der Faden“, so Rohde. Litzelstetten machte nach einem direkt verwandelten Eckball (54.) und bei einem Konter (60.) aus dem Nichts das 2:2 und hätte sogar in Führung gehen können. „Mir hat unsere kämpferische Einstellung gefallen, die uns zurück ins Spiel brachte“, lobte Rohde. Chiarelli wurde im Strafraum gefoult und Judith Jakob verwandelte den Elfmeter zum 3:2 (64.). Die bärenstarke Chiarelli sorgte nach Zuspiel von Romy Gür (88.) für den 4:2-Endstand.

FC Grüningen – FC Hausen im Wiesental 2:1 (1:0). Mit einem knappen Sieg gegen den Absteiger startete Grüningen sehr gut in die Saison. „Unser Sieg war sicher glücklich“, resümierte Trainer Mathias Limberger. Dabei hatte es die Grüninger Elf ihrer Torfrau Annika Karim zu verdanken, dass es zu drei Punkten reichte. Hausen vergab bereits vor der Pause drei, vier gute Möglichkeiten, nach dem Wechsel parierte Karim viermal glänzend im Eins-gegen-eins. Umso überraschender fiel in der 43. Minute das 1:0 durch einen Kopfball von Denise Anders nach Hereingabe von Verena Hinz. In der zweiten Hälfte machte Hausen viel Druck und kam in Minute 70 durch Lisa Walleser zum Ausgleich. Kurze Zeit später holte Gästetorfrau Jessica Minas Charlotte Kuck im Strafraum von den Beinen. Raffaela Stietz verwandelte den Elfer platziert zum schmeichelhaften 2:1-Siegtreffer (74.).

SV Titisee – TSV Aach-Linz 3:0 (2:0). Titisee legte einen Blitzstart hin und führte durch Maike Gantert (4.) sowie Stefanie Preisendanz bereits nach sieben Minuten mit 2:0. Nach einer Stunde gelang Sabrina Gutzweiler der 3:0-Endstand.

SG Schliengen/Neuenburg – SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg 6:1 (3:1). Das Aufsteigerduell wurde eine klare Sache. Nach dem 0:1 (9.) sorgte ein Eigentor (18.) für das 1:1 und die Wende. Schliengen traf in den Minuten 24., 40., 52., 56. Minute und per Foulelfmeter (63.)