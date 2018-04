Regionalsport Schwarzwald SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen fordert Spitzenreiter

Verbandsliga-Fußballerinnen treffen auf Freiburger Elf mit zwei ehemaligen Brigachtalerinnen

Frauenfußball-Verbandsliga: FC Hochrhein Hohentengen/Stetten – Sportfreunde Neukirch (Samstag, 16 Uhr). (hor) Nach nur einem Tag Pause reist Neukirch an die Schweizer Grenze. Die Gastgeber spielen sehr wechselhaft. 2018 lief es mit zwei klaren Niederlagen (0:4 Gottenheim, 0:3 Wittlingen) gar nicht rosig. Dennoch ist das Team in Bestbesetzung ein sehr starker Gegner. In der Mannschaft stehen mit Nina Sardu, Celine Leusch und Tiziana Di Feo ehemalige Spielerinnen den Schweizer Meisters FC Neunkirch. Bei Neukirch fehlt weiterhin Torjägerin Melanie Löffler.

SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – TSV Alemannia Freiburg-Zähringen (Sonntag, 15 Uhr in Oberbaldingen). "Wenn wir wie gegen Neukirch und Hegau spielen, werden wir nichts holen", sagt SG-Trainer Klaus Stärk. Aus den letzten elf Pflichtspielen holte der Aufsteiger nur zwei Siege. Stärk fordert "eine Leistungssteigerung, sonst wird es schwer werden." Mut macht das Hinspiel. Da siegten die Kurstädterinnen mit der besten Saisonleistung mit 4:0 Toren beim Spitzenreiter. Als Erfolgsgaranten bei Zähringen dabei sind zwei Spielerinnen aus dem Brigachtal: Juliane Maier, die frühere Bundesligaspielerin und Juniorennationalspielerin des SC Freiburg, sowie Lene Weinmann.

Frauenfußball-Landesliga: FV Marbach – SG Schliengen/Neuenburg (Samstag, 15 Uhr). Trainer Holger Rohde ist mit seiner Elf nach sieben Spielen ohne Niederlage gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger Favorit. Das Hinspiel gewann Marbach mit 5:2. Rohde: "Beim Gegner gilt es Torjägerin Carmen Höfflin zu neutralisieren. Wir haben jetzt neun Endspiele." Fehlen werden Romy Gür, Leila Sauter (beide verletzt), Ramona Tränkle (Urlaub) und Silvia Kraus (beruflich). Rohde: "Deswegen haben wir einen 18er-Kader und spielen diesmal in kleiner Besetzung."

TSV Aach-Linz – FC Grüningen (Sonntag, 13 Uhr). Nach der ersten Saisonniederlage ist das Team von Trainer Mathias Limberger wieder gefordert. Grüningen reist als klarer Favorit an. Gegen den TSV gewann Grüningen die letzten drei Punktspiele (5:1/6:2/9:2) stets klar. Dennoch ist Vorsicht geboten: Aach siegte zuletzt überraschend mit 1:0 gegen Titisee. Neben der länger verletzten Mira Sieger fehlen auch Verena Hinz und Raffaela Stietz. Hinter Charlotte Kuck steht ein Fragezeichen.