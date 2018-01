Eishockey SERC-Trainer Pat Cortina: "Ich vertraue meinen Jungs"

Die Schwenninger Wild Wings arbeiten ihre Niederlage in Krefeld auf. Bereits am Mittwoch ist die Mannschaft in Düsseldorf gefordert.

Zu Hause hui, auswärts ... Die Wild Wings zeigten innerhalb von 43 Stunden zwei völlig verschiedene Gesichter. Dem rauschenden 4:2-Sieg am Freitag in der ausverkauften Helios-Arena folgte am Sonntag beim 0:4 in Krefeld eine desolate Vorstellung. „Das ist DEL, in dieser Liga ist alles möglich“, sagte Trainer Pat Cortina.

Was auffällt: Nach dem 1:5 in Augsburg und dem 0:5 in Berlin kassierten die Schwenninger in Krefeld bereits die dritte klare Niederlage in Folge, ein Zeichen, dass es auswärts derzeit nicht rund läuft bei den Neckarstädtern. Wie die Mannschaft nach der starken Heimvorstellung gegen Düsseldorf beim Tabellenvorletzten allerdings derart einbrechen konnte, bleibt auch für Cortina ein Rätsel. „Ich habe noch keine Erklärung dafür. Nur so viel: Wir waren nicht bereit für dieses Spiel. Unsere Leistung war schwach. Krefeld war in allen Belangen besser.“ Auch die 700 SERC-Fans, die per Sonderzug nach Krefeld gereist waren, vermochten die Mannschaft trotz lautstarker Anfeuerung nicht in die richtige Spur zu bringen. Ihre gute Laune ließen sich die Schlachtenbummler trotz des sportlichen Desasters indes nicht verderben.

Ausgerechnet jetzt müssen die Wild Wings am Mittwoch (19.30 Uhr) in Düsseldorf erneut auswärts antreten – kein gutes Omen für diese Partie. Für den Trainer bleibt nicht viel Zeit, um seine Mannschaft wieder aufzurichten. Keine leichte Aufgabe, die Cortina viele Optionen lässt. „Ich kann ganz viel tun oder gar nichts. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ist gehe. Ich habe jedenfalls großes Vertrauen in meine Jungs“, sagt der 53-Jährige. Am Montag genoss der Italo-Kanadier den freien Tag im Kreis seiner Familie in München, ehe er am Abend wieder nach Schwenningen zurückkehrte.

Am Dienstag versammelt Cortina die Mannschaft beim Training wieder um sich. Da wird er vermutlich nicht viel sagen müssen. Die Profis wissen selbst, dass ihr Auftritt in Krefeld ungenügend war. „Das war wieder ein Schritt weg von unserem Eishockey. So schaffen wir es nicht in die Top sechs“, übte sich Verteidiger Dominik Bittner in Selbstkritik. Die Schwenninger rangieren zwar immer noch auf dem hervorragenden 5. Platz, doch dahinter rückt das Feld immer dichter zusammen. Gerade mal vier Punkte trennen die Wild Wings von Rang zehn. Dahinter wiederum lauern Augsburg und Mannheim ebenfalls in Schlagdistanz.

Da Krefeld nur einen Steinwurf von Düsseldorf entfernt ist, wäre der Gedanke nicht abwegig gewesen, die Zeit bis zum nächsten Spiel im Rheinland zu verbringen, um sich die Reisestrapazen zu ersparen. Cortina erteilte derlei Überlegungen eine klare Absage. „Das macht keinen Sinn. Die Zeit von Sonntag bis Mittwoch ist viel zu lang.“ So werden die Wild Wings am Mittwochmorgen von Zürich nach Düsseldorf fliegen und abends im ISS Dome antreten.

Ob Istvan Bartalis, der zuletzt verletzt fehlte, den Schwenninger Sturm wieder bereichern wird, steht noch nicht fest. Cortina: „Bartalis hat am Sonntag zwar wieder trainiert, aber immer noch Rückenschmerzen. Ich hoffe dass er am Mittwoch spielen kann.“ Die beiden verletzten Verteidiger Mirko Sacher und Benedikt Brückner fallen dagegen weiterhin aus.