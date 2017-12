Regionalsport Schwarzwald SERC-Stürmer Marc El-Sayed: Ich wusste, dass der Arm hält"

Schwenninger Angreifer eine Woche früher auf dem Eis. Team der Wild Wings bald wieder komplett

Eishockey: Fünf Punkte geholt, Platz fünf vorübergehend gefestigt, zwei Verletzte zurück – bei den Schwenninger Wild Wings läuft es zur Zeit. Einige weitere Faktoren nähren die Hoffnung, dass es auch so bleibt.

Die Überraschung war perfekt und mehr als gelungen. Schon vor dem Spiel gegen den ERC Ingolstadt am vergangenen Sonntag gab es gute Neuigkeiten für die Fans und Verantwortlichen der Wild Wings. Zwei Monate nach seinem Unterarmbruch lief Marc El-Sayed erstmals wieder auf. Der Stürmer hatte damit nicht nur die Zuschauer überrascht, sondern auch seinen eigenen Trainer. „Er hat sich am Samstag einsatzbereit gemeldet“, berichtete Pat Cortina nach der Rückkehr des Langzeitverletzten. „Und er hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht. Er hat gezeigt, wie sehr er uns weiterhelfen kann und wie sehr wir ihn vermisst haben.“

Tatsächlich merkte man dem 26-jährigen Defensivstürmer nicht an, dass er zuvor acht Wochen zuschauen musste. Mit vollem Körpereinsatz stürzte sich El-Sayed in die Partie, agierte in Unter- und kurze Zeit auch in Überzahl, blockte Schüsse, als müsse man keine Angst um den gebrochenen Knochen haben. „Ich war schon ein bisschen aufgeregt vor dem Spiel“, gab Marc El-Sayed zu. „Ich bin vorher ja noch nie eine so lange Zeit ausgefallen. Da ist es sicher etwas Spezielles, wenn man zurückkommt.“ Nach Absprache mit Arzt und Physiotherapeut entschied sich der Bully-Spezialist, eine Woche früher als geplant und nach nur einer vollen Woche Mannschaftstraining wieder in den Spielbetrieb einzusteigen. „Man muss natürlich volles Zutrauen haben, dass die Verletzung ausgeheilt ist und absolut bereit sein“, sagte El-Sayed. „Ich wusste, dass der Arm hält. Einen gewissen Rückstand habe ich aber sicher schon noch.“

Das Lazarett der Schwenninger lichtete sich aber auch noch ein Stückchen weiter. Stefano Giliati war nach seiner Oberschenkelverletzung ebenfalls wieder dabei, meldete sich beim 2:1 gleich mit einem bildschön herausgespielten Tor zurück. Allerdings mussten die Wild Wings dafür den nächsten Ausfall verkraften. Im Spiel bei den Kölner Haien am letzten Donnerstag erwischte es Markus Poukkula. Nach einem Kniecheck ging es für den Finnen nicht mehr weiter. Bei Ansicht der Szene musste man Schlimmstes befürchten, doch SERC-Coach Cortina gab am Sonntag bereits Entwarnung. „Markus kann wahrscheinlich am nächsten Wochenende wieder spielen“, verlas der Trainer das beinahe tägliche Kranken-Bulletin. „Auch bei Mirko Sacher sieht es gut aus. Wir hoffen auch, dass Mirko Höfflin in dieser Woche wieder trainieren kann.“ Was wiederum bedeuten würde, dass die Schwäne in ein bis zwei Wochen endlich wieder in voller Mannschaftsstärke auflaufen könnten. Angesichts des satten Programms um den Jahreswechsel eine mehr als gute Aussicht.

Wie schnell es in dieser Saison aber auch anders kommen kann, zeigte nicht nur der Ausfall von Poukkula, sondern auch eine Szene im Spiel gegen die Ingolstädter. Mitte des zweiten Drittels musste Schwenningens Kai Herpich blutend vom Eis. Mit zwei abgebrochenen Zähnen kehrte er wenig später zurück. „Ich weiß selbst nicht genau, was passiert ist“, erklärte der Stürmer, der an diesem Tag 23 Jahre alt wurde. „Dass mir das ausgerechnet an meinem Geburtstag passiert, ist natürlich nicht so schön. “ Lange aufhalten wollte sich das Schwenninger Eigengewächs damit allerdings nicht. Vielmehr war es ihm ein Anliegen, darauf hinzuweisen, was den derzeitigen Erfolg der Wild Wings ausmacht. „Man merkt, dass wir hier etwas ganz Spezielles haben“, meinte Herpich. „Da sind 25 Freunde in der Kabine. Wir ziehen alle an einem Strang und wenn man so etwas hat, kann man auch viel erreichen.“

Die Richtung, in die dieser Strang gezogen werden soll, gibt natürlich das Trainerteam vor, das gerade erst seine Verträge um zwei Jahre verlängert hat. Bemerkenswert ist dabei die Geschwindigkeit, mit der die Mannschaft die Vorgaben umsetzen kann. „Wir haben am Samstag mit dem Team über die Defensivleistung gegen Köln gesprochen“, so Chefcoach Pat Cortina, der über die vier Gegentreffer bei den Haien nicht glücklich war. „Gegen Ingolstadt wollten wir wieder kompakter sein.“ Was mehr als gut gelang. Alle sechs Verteidiger machten gegen die Panther einen herausragenden Job, sämtliche Stürmer arbeiteten super nach hinten, und im Tor zeigte Dustin Strahlmeier erneut eine Top-Leistung. Über 60 Minuten agierte das komplette Team aufmerksam, konzentriert und stabil.

Eine Spielweise, die langsam aber sicher die Zweifel an der Dauerhaftigkeit des Erfolgs etwas schwinden lässt und die Hoffnung nährt, dass am Ende dieser DEL-Hauptrunde erneut eine Überraschung perfekt sein könnte. Die Playoff-Runde könnte erstmals nach der DEL-Rückkehr Realität werden.