Regionalsport Schwarzwald SC Villingen: Schwimmer lassen Rekorde purzeln

Schwarzwälder bei Badischen Wintermeisterschaften in Freiburg am Start. Drei Titel und Bestzeiten schmücken gute Bilanz

Schwimmen: (bn) Drei badische Jahrgangsmeistertitel, vier Vizetitel in der offenen Wertung und drei Vereinsrekorde, dazu jede Menge persönliche Bestzeiten – die Bilanz des SC Villingen bei den Badischen Wintermeisterschaften der Schwimmer in Freiburg kann sich sehen lassen.

Die 15 Teilnehmer belegten in allen Läufen Top-Positionen, blieben aber insgesamt etwas hinter ihren Vorjahreserfolgen zurück. Tabea Mose hat ihre Wirkungsstätte wegen des Studiums inzwischen von Heidelberg nach München verlegt, geht aber nach wie vor für den SC Villingen an den Start. Sie wurde in der offenen Wertung jeweils Zweite über 50 und 100m Freistil, 100m Lagen sowie 50m Rücken. Die vereinsinterne Bestmarke setzte Mose dagegen auf den Strecken 50m Schmetterling (in 0:29,44 Minuten) und 100m Rücken (in 1:04,97 Minuten) neu fest, was für sie jedoch nur die Plätze fünf und sechs bedeutete.

Wie im Vorjahr holte sich die 17-jährige Karin Wagner in ihrer Spezialdisziplin zwei Jahrgangstitel. Sie gewann über 100m (1:07,11 Minuten) und 200m Rücken (2:27,18 Minuten). Für einen Überraschungssieg im Jahrgang 2006 sorgte Vivienne Arno über 100m Rücken in neuer Bestzeit von 1:20,56 Minuten. Zweite wurde die elfjährige Arno über 200m Rücken, auf Rang drei schwamm sie über 200m Freistil. In den Medaillenrängen fanden sich in Freiburg außerdem Lea Müller, Emilie Müller und Timon Kieninger wieder. Die 13-jährige Lea wurde Zweitbeste über 100m Rücken, die 15-jährige Emilie Dritte über 100m Brust und der 14-Jährige Timon stand als Dritter über 200m Brust auf dem Siegerpodest.

Kein Bronze wie im Vorjahr, aber einen guten fünften Rang mit Vereinsrekord gab es für das Quartett Karin Wagner, Emilie Müller, Maren Blessing und Tabea Mose über 4 x 50m Lagen (2:03,99). Auf den gleichen Rang schwamm auch die Staffel von Anna Wieland, Tabea Mose, Karin und Maike Wagner über 4 x 50m Freistil.